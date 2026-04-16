Conférences inaugurales Mémorial de la Shoah Paris

14h – Les arrestations du billet vert

Le 4 octobre 1940, un décret‑loi promulgué par le gouvernement Pétain autorise l’internement des Juifs étrangers. Entre les 9 et 13 mai 1941, la police française envoie 6 494 convocations sous la forme d’un simple petit papier de couleur verte. Le 14 mai 1941, quelque 3 700 hommes y répondent. Peu connue du grand public, la rafle du « billet vert » frappe pourtant durablement les Juifs de Paris. Il s’agit de la première vague d’arrestations massives visant pères, frères et époux. Arrêtés à leur arrivée au gymnase Japy, ils seront ensuite transférés vers les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande avant d’être déportés en Pologne. Les 16 et 17 juillet 1942, les premières victimes de la rafle du Vel d’Hiv seront les femmes et les enfants venus le 14 mai 1941 accompagner les hommes arrêtés.

En présence de Jean‑Marc Dreyfus, historien, professeur à l’université de Manchester (Royaume-Uni).

15h – 14 mai 1941 : images et récits d’une rafle

La découverte en septembre 2020 d’un reportage photographique contenant 98 images inédites de la rafle du « billet vert » a ouvert la voie à une meilleure connaissance de cet épisode de l’histoire de la Shoah en France. Depuis, les équipes du Mémorial ont identifié les lieux et les individus qui figurent sur ces photos, mais aussi leur auteur, un certain Harry Croner, photographe de la Propagandakompanie. Présenté pour la première fois au grand public, cet ensemble inédit redonne visage et corps aux acteurs et victimes du « billet vert », à l’image de Yankiel Zylberberg. Survivant d’Auschwitz et des marches de la mort, il est libéré le 10 mai 1945. Sa petite-fille, Laurie Cholewa, livre l’enquête qu’elle a menée sur le parcours de déportation de son grand-père, dans son ouvrage Pépé Jacques.

En présence de Laurie Cholewa, auteure de l’ouvrage Pépé Jacques (Robert Laffont, 2025), et Lior Lalieu, responsable de la photothèque du Mémorial et commissaire de l’exposition.

En conversation avec Jean‑Marc Dreyfus, historien.

À l’issue des conférences, les auteurs dédicaceront leurs ouvrages.

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Dans le cadre de l’exposition Images de la rafle du « billet vert »

Une découverte exceptionnelle pour l’Histoire



Mémorial de la Shoah, septembre 2020. Deux collectionneurs se présentent au service de la photothèque avec cinq planches-contacts photographiques contrecollées sur de grandes feuilles cartonnées.



Parmi ces photographies, seules sept sont déjà connues des spécialistes du sujet et ont été publiées. Elles sont marquées d’une croix sur les planches originales. Les autres sont inédites. Il s’agit là du reportage complet. Un ensemble exceptionnel de 98 images revient au grand jour, 80 ans après les faits.



Ce reportage documente la première arrestation massive de Juifs en France, la rafle du 14 mai 1941 dite du « billet vert », ordonnée par l’Occupant et organisée par les autorités françaises.

Le dimanche 10 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/conferences-inaugurales-expo-billet-vert +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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