Sentinelles de la Terre : Découvrez le parcours de personnalités engagées Place de la concorde Paris

Les activistes et personnalités engagées pour la protection de l’environnement sont parfois perçus comme des héros hors du commun, dotés d’une détermination exceptionnelle. Pourtant, derrière ces parcours inspirants, se cachent avant tout des femmes et des hommes animés par des convictions profondes et des expériences personnelles qui les ont conduits à agir.

Qu’est-ce qui nous pousse à nous engager pour le vivant ? Quelles formes cet engagement peut-il prendre au quotidien ? Et surtout, quelles raisons – intimes, professionnelles ou sociétales – déclenchent le passage à l’action ?

Dans le cadre du festival de Yann Arthus-Bertrand place de la Concorde, Planet Earth now et la Fondation Goodplanet vous invitent à découvrir les parcours de 4 personnalités engagées, qui œuvrent chaque jour pour faire advenir un monde plus juste et plus respectueux de l’environnement :

> Stéphen Kerckhove (Agir pour l’Environnement)

> Nicole Ann Ponce (I am Climate Justice, World’s Youth for Climate Justice)

> Fabrice Bonnifet (GenAct, C3D)

> Galitt Kenan (Jane Goodall Institute France)

Ces récits incarnés permettront d’explorer la diversité des chemins vers l’engagement, loin des clichés. Ils seront l’occasion de revenir sur les moteurs profonds qui animent ces « Sentinelles de la Terre », tout en démystifiant l’activisme.

Car s’engager pour le vivant ne devrait pas être l’exception, mais bien la norme. Si nous voulons réussir la transformation écologique de nos sociétés, nous devons toutes et tous devenir des Sentinelles de la Terre !

Dans le cadre du festival « vivre ensemble » de Yann Arthus-Bertrand place de la Concorde, Planet Earth now et la Fondation Goodplanet vous invitent à découvrir les parcours de personnalités engagées, qui œuvrent chaque jour pour faire advenir un monde plus juste et plus respectueux de l’environnement.

Le dimanche 10 mai 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit

Public jeunes et adultes. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-10T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T10:30:00+02:00_2026-05-10T12:30:00+02:00

Place de la concorde place de la concorde 75008 PLANET EARTH NOWParis

https://planetearthnow.org/nos-actions/conference-les-sentinelles-de-la-terre +33180065619 contact@planetearthnow.org



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