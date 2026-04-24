Visite Ornithologique et botanique du Cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry Ivry-sur-Seine
Visite Ornithologique et botanique du Cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry Ivry-sur-Seine dimanche 10 mai 2026.
10/05/26 10h00 Visite Ornithologique et botanique du
Cimetière parisien d’Ivry
Créé en 1861 puis agrandi en 1874, le cimetière
parisien d’Ivry d’une surface de 28 hectares est un écrin vert au cœur de la
ville.
La fin de
l’utilisation des produits phytosanitaires en 2015 pour entretenir le cimetière
a permis le retour progressif de la faune et flore sauvage. Ce vaste lieu
insolite comprend toutes les strates végétatives : la strate arborée
avec ces 1 903 arbres de 66 essences différentes, la strate arbustive et
herbacée qui offre le gite et le couvert pour de nombreuses espèces animales.
Ainsi la faune et la flore sauvages s’expriment au cœur de la ville au fil des
saisons.
Venez le découvrir avec nous lors de la journée du printemps des cimetières !
PS : Si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles.
Ce cimetière constitue un véritable réservoir de biodiversité
Le dimanche 10 mai 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00
Cimetière parisien d’Ivry 44, avenue de Verdun 94200 Ivry-sur-Seine
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