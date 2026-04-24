Visite Ornithologique et botanique du Cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry Ivry-sur-Seine

10/05/26 10h00 Visite Ornithologique et botanique du

Cimetière parisien d’Ivry

Créé en 1861 puis agrandi en 1874, le cimetière

parisien d’Ivry d’une surface de 28 hectares est un écrin vert au cœur de la

ville.

La fin de

l’utilisation des produits phytosanitaires en 2015 pour entretenir le cimetière

a permis le retour progressif de la faune et flore sauvage. Ce vaste lieu

insolite comprend toutes les strates végétatives : la strate arborée

avec ces 1 903 arbres de 66 essences différentes, la strate arbustive et

herbacée qui offre le gite et le couvert pour de nombreuses espèces animales.

Ainsi la faune et la flore sauvages s’expriment au cœur de la ville au fil des

saisons.

Venez le découvrir avec nous lors de la journée du printemps des cimetières !

PS : Si vous en avez, n’oubliez pas vos jumelles.

Ce cimetière constitue un véritable réservoir de biodiversité

Le dimanche 10 mai 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00

Cimetière parisien d’Ivry 44, avenue de Verdun 94200 Ivry-sur-Seine

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