Le Printemps des cimetières au cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry Ivry-sur-Seine
Le Printemps des cimetières au cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry Ivry-sur-Seine dimanche 10 mai 2026.
POINT DE RENCONTRE pour toutes les animations (sauf la dernière) à l’entrée principale du cimetière : 44, avenue de Verdun.
EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR
De 9 h à 17 h 30 : Animation proposée
par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout
connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur
la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou
tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant
l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !
EXPOSITION – FILMS
LES SAISONS DU CIMETIÈRE
De 9 h à 17 h : Portraits
d’agents de la ville et découverte filmée du cimetière, film proposé par le cimetière.
LA BIODIVERSITÉ DANS LES CIMETIÈRES
De 9 h à 17 h : Proposée par la Ville de Paris,
grâce à des photographes animalières, découvrez la vie sauvage insoupçonnée que
l’on retrouve dans ce lieu de verdure au cœur de la ville.
DÉCOUVERTE DE LA
BIODIVERSITÉ
LA FAUNE ET LA
FLORE DU CIMETIÈRE
De 10 h à 11 h 30 : Découverte
de la riche biodiversité du cimetière, visite proposée par la ville de Paris
LES ARBRES DU CIMETIÈRE
De 11 h à 12 h 30 : Visite
réalisée par la Ville de Paris. Le
patrimoine arboré du cimetière compte 1 900 arbres et est riche d’une soixantaine d’espèces. Il fait l’objet d’une surveillance sanitaire régulière.
PARENTHÈSES ART & POÉSIE
L’ARTISTE MARIE GENEVIÈVE HAVEL
De 12 h 30 à 14 H : Hommage musical et
découverte de l’œuvre de l’artiste peintre Marie-Geneviève Havel inhumée au
cimetière parisien d’Ivry par l’association « Les voix de Marie-Geneviève
Havel »
BALADE POÉTIQUE
De 14 h à 15 h : Balade
poétique au cœur du cimetière au détour des sépultures, de la faune et de la
flore, lecture de poèmes et réalisation de livres accordéons proposée par
Béatrice BERTHE et la troupe « Démons et fées d’hiver». Extrait « On
invite le soleil à partager » de
Forough Farrokhzad.
HISTOIRE ET MÉMOIRE
LES PERSONNALITÉS DU CIMETIÈRE
De 9 h 30 à 11 h : Visite
découverte de personnalités aux parcours parfois méconnus proposée par
l’association « Greeters ».
VISITE
DES CARRÉS MILITAIRES DES 1re ET 2de GUERRES MONDIALES
De 15 h à 16 h 30 : POINT DE RENCONTRE pour cette animation à l’entrée du cimetière ancien : 32, avenue de Verdun.
Parcours mémoriel autour des carrés militaires,
dont les divisions 39 et 47 où sont inhumés les fusillés du Mont-Valérien, dont
le groupe Manouchian-Boczov et le réseau du musée de l’Homme. Visite organisée par le
mémorial du Mont-Valérien-ONaCVG.
SE RENDRE AU CIMETIERE PARISIEN d’IVRY
Visitez le cimetière parisien d’Ivry autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.
Le dimanche 10 mai 2026
de à
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00
Cimetière parisien d’Ivry 44, avenue de Verdun 94200 Ivry-sur-Seine
https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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