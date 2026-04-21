Le Printemps des cimetières au cimetière parisien d’Ivry Cimetière parisien d’Ivry Ivry-sur-Seine

POINT DE RENCONTRE pour toutes les animations (sauf la dernière) à l’entrée principale du cimetière : 44, avenue de Verdun.

EN PARLER NE FAIT PAS MOURIR

De 9 h à 17 h 30 : Animation proposée

par la Ville de Paris : vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout

connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur

la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou

tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant

l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » !

EXPOSITION – FILMS

LES SAISONS DU CIMETIÈRE

De 9 h à 17 h : Portraits

d’agents de la ville et découverte filmée du cimetière, film proposé par le cimetière.

LA BIODIVERSITÉ DANS LES CIMETIÈRES

De 9 h à 17 h : Proposée par la Ville de Paris,

grâce à des photographes animalières, découvrez la vie sauvage insoupçonnée que

l’on retrouve dans ce lieu de verdure au cœur de la ville.

DÉCOUVERTE DE LA

BIODIVERSITÉ

LA FAUNE ET LA

FLORE DU CIMETIÈRE

De 10 h à 11 h 30 : Découverte

de la riche biodiversité du cimetière, visite proposée par la ville de Paris

LES ARBRES DU CIMETIÈRE

De 11 h à 12 h 30 : Visite

réalisée par la Ville de Paris. Le

patrimoine arboré du cimetière compte 1 900 arbres et est riche d’une soixantaine d’espèces. Il fait l’objet d’une surveillance sanitaire régulière.

PARENTHÈSES ART & POÉSIE

L’ARTISTE MARIE GENEVIÈVE HAVEL

De 12 h 30 à 14 H : Hommage musical et

découverte de l’œuvre de l’artiste peintre Marie-Geneviève Havel inhumée au

cimetière parisien d’Ivry par l’association « Les voix de Marie-Geneviève

Havel »

BALADE POÉTIQUE

De 14 h à 15 h : Balade

poétique au cœur du cimetière au détour des sépultures, de la faune et de la

flore, lecture de poèmes et réalisation de livres accordéons proposée par

Béatrice BERTHE et la troupe « Démons et fées d’hiver». Extrait « On

invite le soleil à partager » de

Forough Farrokhzad.

HISTOIRE ET MÉMOIRE

LES PERSONNALITÉS DU CIMETIÈRE

De 9 h 30 à 11 h : Visite

découverte de personnalités aux parcours parfois méconnus proposée par

l’association « Greeters ».

VISITE

DES CARRÉS MILITAIRES DES 1re ET 2de GUERRES MONDIALES

De 15 h à 16 h 30 : POINT DE RENCONTRE pour cette animation à l’entrée du cimetière ancien : 32, avenue de Verdun.

Parcours mémoriel autour des carrés militaires,

dont les divisions 39 et 47 où sont inhumés les fusillés du Mont-Valérien, dont

le groupe Manouchian-Boczov et le réseau du musée de l’Homme. Visite organisée par le

mémorial du Mont-Valérien-ONaCVG.

SE RENDRE AU CIMETIERE PARISIEN d’IVRY Horaires, plan et présentation du cimetière

Visitez le cimetière parisien d’Ivry autrement. A l’occasion de cette journée consacrée à valoriser le patrimoine, l’histoire ou la biodiversité des cimetières, les agents de la Ville de Paris et les associations vous accueillent, vous renseignent, vous guident… Laissez-vous porter par les animations, les visites ou les spectacles vivants qui ont lieu dans 9 cimetières parisiens.

Le dimanche 10 mai 2026

de à

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-05-10T00:00:00+02:00_2026-05-10T23:59:00+02:00

Cimetière parisien d’Ivry 44, avenue de Verdun 94200 Ivry-sur-Seine

https://www.paris.fr/evenements/printemps-des-cimetieres-17941 https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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