CCL et Marino2 en live à La Machine le 22 mai 2026 en Chaufferie ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Encore sous l’émotion de leur événement de janvier qui a fait la part belle à une techno chaleureuse pour le corps et l’esprit, nous suivons le fil conducteur reliant les sonorités psychédéliques et sensuelles pour faire honneur à un autre style ancré dans l’esthétique useless seconds, la bass music.

CCL :

Pour cette deuxième date à La Machine, le collectif s’est tourné naturellement vers CCL, dont les impeccables sélections content toute l’histoire du hardcore continuum et la mêle de manière irréprochable à ses descendants contemporains. Iel transmet cette histoire et son héritage via ses soirées devenues label et série de podcast sub:glow, que nous ne pouvons que recommander si vous ne savez pas à quoi vous attendre.

Marino2 (Live) :

Pour poursuivre notre engagement auprès de performers live, nous avons proposé à notre artiste marino2 de venir se produire et de nous partager sa vision d’une dubstep puissante, elle aussi fièrement ancrée dans ses racines, mais esquissant des reflets techno et trap qui font écho aux mots d’ordre de cette soirée. Nous assurerons la première partie de soirée afin de faire honneur à l’univers de ces 2 artistes dont le respect de l’histoire de leur scène témoigne de leur amour pour celle-ci.

Événement dans la salle de La Chaufferie.

Useless seconds is back pour une seconde date et un line-up curaté pour l’occasion le vendredi 22 mai 2026 !

Le vendredi 22 mai 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 13 à 17 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T02:55:00+02:00

fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T23:55:00+02:00_2026-05-22T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/useless-seconds-ccl-marino2-live/ https://fb.me/e/bln6pExBt https://fb.me/e/bln6pExBt



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