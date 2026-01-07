Les archives de la SNCF, quelles ressources disponibles ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Les archives SNCF couvrent l’histoire des chemins de fer en France depuis les premières conventions, de la création du réseau jusqu’à nos jours. Elles apportent également des éclairages sur les activités du Groupe en France et à l’étranger, sur la gestion opérationnelle des infrastructures, des circulations et des gares. Le fonds d’archives du Groupe SNCF est accessible à travers trois entités : ma Médiathèque, le Centre national des archives historiques du Mans (CNAH), le Centre national des archives du personnel de Béziers (CNAP).

Nous avons tous, ou presque, un ancêtre employé des chemins de fer. Or, trop peu de généalogistes ou d’historiens connaissent le Centre national des archives du personnel à Béziers et ses ressources rassemblées depuis 25 ans.

Conférence Laurence Bour, responsable du Centre national des archives du personnel de la SNCF, en association avec la France généalogique – CEGF.

Le jeudi 21 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

