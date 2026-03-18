Initiation à la broderie bretonne par Hélène Sauteron Bibliothèque des Batignolles Paris

La

broderie bretonne s’est développée au milieu du XIXe siècle. Ornant les

costumes traditionnels bretons, vestes, jupes, tabliers et coiffes, cette

broderie se pratique sans tambour : une technique particulièrement adaptée

aux vêtements. Au début ce sont les tailleurs itinérants qui

confectionnent les costumes et les brodent. Quand cette tradition tombe en

désuétude, l’art de la broderie bretonne se transpose dans la décoration et

dans les costumes des cercles celtiques.

Actuellement

la broderie bretonne connaît un renouveau, ayant même son école : l’École de

Broderie d’Art à Quimper dans laquelle Hélène Sauteron s’est formée.

jeudi 21 et 28 mai et 4 juin à 10h30

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 21 mai 2026

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 04 juin 2026

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 28 mai 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T10:30:00+02:00_2026-05-21T12:00:00+02:00;2026-05-28T10:30:00+02:00_2026-05-28T12:00:00+02:00;2026-06-04T10:30:00+02:00_2026-06-04T12:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

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