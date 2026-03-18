Initiation à la broderie bretonne par Hélène Sauteron Bibliothèque des Batignolles Paris
Initiation à la broderie bretonne par Hélène Sauteron Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 21 mai 2026.
La
broderie bretonne s’est développée au milieu du XIXe siècle. Ornant les
costumes traditionnels bretons, vestes, jupes, tabliers et coiffes, cette
broderie se pratique sans tambour : une technique particulièrement adaptée
aux vêtements. Au début ce sont les tailleurs itinérants qui
confectionnent les costumes et les brodent. Quand cette tradition tombe en
désuétude, l’art de la broderie bretonne se transpose dans la décoration et
dans les costumes des cercles celtiques.
Actuellement
la broderie bretonne connaît un renouveau, ayant même son école : l’École de
Broderie d’Art à Quimper dans laquelle Hélène Sauteron s’est formée.
jeudi 21 et 28 mai et 4 juin à 10h30
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 21 mai 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 04 juin 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 28 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T10:30:00+02:00_2026-05-21T12:00:00+02:00;2026-05-28T10:30:00+02:00_2026-05-28T12:00:00+02:00;2026-06-04T10:30:00+02:00_2026-06-04T12:00:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
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