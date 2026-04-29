The Undergrounds ep.1 Maison de la Conversation Paris
The Undergrounds ep.1 Maison de la Conversation Paris samedi 16 mai 2026.
Retour à l’essence des battles de danse avec The Undergrounds ! Un battle Hip-Hop et Électro pensé comme un retour aux sources de la culture urbaine.
Ici, l’essentiel n’est pas la notoriété du danseur mais la danse elle-même. Le concept met de côté la starification pour remettre au centre l’authenticité, la créativité et la musicalité pure.
L’esprit du Battle
Chaque participant est jugé sur sa capacité à ressentir la musique, développer un personnage et proposer une expression artistique sincère. The Undergrounds valorise l’attitude, l’identité et l’improvisation, dans un esprit brut, fidèle à l’essence originelle des rencontres de danse.
Plongez au cœur d’un battle 2v2 où seule l’authenticité compte. Venez vibrer devant des performances axées sur l’improvisation pure, loin des projecteurs et des faux-semblants.
Informations Pratiques
- Date : Samedi 16 mai
- Horaires : 11h – 18h30
- Tarif : 10€
- Intervenants : The Flamingo Moov
Accès
Lieu :
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports :
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Nous suivre :
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Vibrez au rythme de The Undergrounds : un battle Hip-Hop et Électro en 2v2 qui délaisse la starification pour célébrer l’authenticité brute, la musicalité et l’improvisation pure au cœur de la culture urbaine.
Le samedi 16 mai 2026
de 11h00 à 18h30
payant
10€
Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.helloasso.com/associations/the-flamingo-moov/evenements/the-undergrounds-ep-1-danseurs?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn5wYoxWfZp8WQizGvFO6-XESKa5jDuW181aqN8OJLvRKMxioPNzzBgBxSvIo_aem_n8TJBoZpzVUa89MS_hueyg communication@maisondelaconversation.org
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