The Undergrounds ep.1 Maison de la Conversation Paris

Retour à l’essence des battles de danse avec The Undergrounds ! Un battle Hip-Hop et Électro pensé comme un retour aux sources de la culture urbaine.

Ici, l’essentiel n’est pas la notoriété du danseur mais la danse elle-même. Le concept met de côté la starification pour remettre au centre l’authenticité, la créativité et la musicalité pure.

L’esprit du Battle

Chaque participant est jugé sur sa capacité à ressentir la musique, développer un personnage et proposer une expression artistique sincère. The Undergrounds valorise l’attitude, l’identité et l’improvisation, dans un esprit brut, fidèle à l’essence originelle des rencontres de danse.

Plongez au cœur d’un battle 2v2 où seule l’authenticité compte. Venez vibrer devant des performances axées sur l’improvisation pure, loin des projecteurs et des faux-semblants.

Informations Pratiques

Date : Samedi 16 mai

Samedi 16 mai Horaires : 11h – 18h30

11h – 18h30 Tarif : 10€

10€ Intervenants : The Flamingo Moov

Accès

Lieu :

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports :

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Nous suivre :

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Vibrez au rythme de The Undergrounds : un battle Hip-Hop et Électro en 2v2 qui délaisse la starification pour célébrer l’authenticité brute, la musicalité et l’improvisation pure au cœur de la culture urbaine.

Le samedi 16 mai 2026

de 11h00 à 18h30

payant

10€

Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/the-flamingo-moov/evenements/the-undergrounds-ep-1-danseurs?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn5wYoxWfZp8WQizGvFO6-XESKa5jDuW181aqN8OJLvRKMxioPNzzBgBxSvIo_aem_n8TJBoZpzVUa89MS_hueyg communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

