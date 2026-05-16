Samedi 16 mai – Place du Châtelet & Square de la Tour Saint-Jacques

11h–11h40 :

Conte jeune public La Légende du Géant – Roch Amedet Banzouzi (Square de la Tour Saint-Jacques)

Une histoire vivante et joyeuse à écouter, à rêver et à partager en famille.

La Légende du Géant – Roch Amedet Banzouzi (Square de la Tour Saint-Jacques) Une histoire vivante et joyeuse à écouter, à rêver et à partager en famille. 11h30–13h :

Atelier de danse avec Solal Mariotte / Rosas – Anne Teresa De Keersmaeker

Un atelier de danse inspiré de l’énergie du club, ouvert à toutes et tous, sans prérequis. Cet atelier se déroule dans le cadre de la présentation du spectacle BREL , présenté au Théâtre Sarah Bernhardt.

Un atelier de danse inspiré de l’énergie du club, ouvert à toutes et tous, sans prérequis. Cet atelier se déroule dans le cadre de la présentation du spectacle BREL , présenté au Théâtre Sarah Bernhardt. 13h–15h :

Consultations poétiques – Troupe de l’imaginaire

Un moment unique et privilégié entre un(e) acteur(trice) et un(e) habitant(e), un tête à tête basé sur l’écoute et sur un temps donné à l’autre, à l’échange autour de la vie et de la poésie.

– Troupe de l’imaginaire Un moment unique et privilégié entre un(e) acteur(trice) et un(e) habitant(e), un tête à tête basé sur l’écoute et sur un temps donné à l’autre, à l’échange autour de la vie et de la poésie. 15h–16h30 :

Atelier danse électro & DJ set – cie MazelFreten

Un atelier d’initiation à la danse électro, sur une sélection de sons entraînants, allant de la house à la techno, pour découvrir les mouvements et les techniques de cette danse dynamique.

Un atelier d’initiation à la danse électro, sur une sélection de sons entraînants, allant de la house à la techno, pour découvrir les mouvements et les techniques de cette danse dynamique. 17h–17h40 :

Conte jeune public La Légende du Géant – Roch Amedet Banzouzi (Square de la Tour Saint-Jacques)

La Légende du Géant – Roch Amedet Banzouzi (Square de la Tour Saint-Jacques) 19h–20h30 :

Concert – Raúl Paz

Chanteur et compositeur cubain, au style raffiné et accessible, entre tradition cubaine et production contemporaine.

Après le succès de son édition 2025 ayant rassemblé plus de 80 000 spectateurs, le Festival des Places revient de mai à octobre 2026 pour investir l’espace public et faire de la ville un terrain d’expériences artistiques ouvert à toutes et tous.

Porté par le Théâtre de la Ville, le festival propose chaque week-end des ateliers gratuits, spectacles et rencontres, favorisant le dialogue entre les disciplines, les générations et les cultures.

Le samedi 16 mai 2026

de 11h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T20:30:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/saison-2025-26/le-festival-des-places



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