LE FESTIVAL DES PLACES – samedi 16 mai Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris
LE FESTIVAL DES PLACES – samedi 16 mai Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris samedi 16 mai 2026.
Samedi 16 mai – Place du Châtelet & Square de la Tour Saint-Jacques
- 11h–11h40 :
Conte jeune public La Légende du Géant – Roch Amedet Banzouzi (Square de la Tour Saint-Jacques)
Une histoire vivante et joyeuse à écouter, à rêver et à partager en famille.
- 11h30–13h :
Atelier de danse avec Solal Mariotte / Rosas – Anne Teresa De Keersmaeker
Un atelier de danse inspiré de l’énergie du club, ouvert à toutes et tous, sans prérequis. Cet atelier se déroule dans le cadre de la présentation du spectacle BREL , présenté au Théâtre Sarah Bernhardt.
- 13h–15h :
Consultations poétiques – Troupe de l’imaginaire
Un moment unique et privilégié entre un(e) acteur(trice) et un(e) habitant(e), un tête à tête basé sur l’écoute et sur un temps donné à l’autre, à l’échange autour de la vie et de la poésie.
- 15h–16h30 :
Atelier danse électro & DJ set – cie MazelFreten
Un atelier d’initiation à la danse électro, sur une sélection de sons entraînants, allant de la house à la techno, pour découvrir les mouvements et les techniques de cette danse dynamique.
- 17h–17h40 :
Conte jeune public La Légende du Géant – Roch Amedet Banzouzi (Square de la Tour Saint-Jacques)
- 19h–20h30 :
Concert – Raúl Paz
Chanteur et compositeur cubain, au style raffiné et accessible, entre tradition cubaine et production contemporaine.
Après le succès de son édition 2025 ayant rassemblé plus de 80 000 spectateurs, le Festival des Places revient de mai à octobre 2026 pour investir l’espace public et faire de la ville un terrain d’expériences artistiques ouvert à toutes et tous.
Porté par le Théâtre de la Ville, le festival propose chaque week-end des ateliers gratuits, spectacles et rencontres, favorisant le dialogue entre les disciplines, les générations et les cultures.
Le samedi 16 mai 2026
de 11h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T20:30:00+02:00
Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris
Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)
Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)
Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)
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