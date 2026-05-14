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Le Vide Bazar de Canopy Place de la Messagerie Paris

Le Vide Bazar de Canopy Place de la Messagerie Paris

Le Vide Bazar de Canopy Place de la Messagerie Paris samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place de la Messagerie

Adresse : 19 Rue Pajol

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : <p>Exposants : 3 euros les 2 mètres </p><p>Pour vous inscrire, merci de nous contacter à l'adresse suivante : inscriptioncanopy@gmail.com</p>

VIDE BAZAR À CANOPY !
Une envie de chiner ? Vendre ? Ou alors à la recherche de pépites ? Ne manquez pas le Vide Bazar de Canopy.

Au programme : objets de seconde main, vintage et pépites, crêpes party, tout ça dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur !

L’Espace Canopy organise sa brocante le samedi 16 mai 2026 !
Le samedi 16 mai 2026
de 11h00 à 18h00
gratuit

Exposants : 3 euros les 2 mètres 

Pour vous inscrire, merci de nous contacter à l’adresse suivante : inscriptioncanopy@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00

Place de la Messagerie 19 Rue Pajol  75018 Paris
inscriptioncanopy@gmail.com


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