Le Vide Bazar de Canopy Place de la Messagerie Paris

VIDE BAZAR À CANOPY !

Une envie de chiner ? Vendre ? Ou alors à la recherche de pépites ? Ne manquez pas le Vide Bazar de Canopy.

Au programme : objets de seconde main, vintage et pépites, crêpes party, tout ça dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur !

L’Espace Canopy organise sa brocante le samedi 16 mai 2026 !

Le samedi 16 mai 2026

de 11h00 à 18h00

gratuit

Exposants : 3 euros les 2 mètres

Pour vous inscrire, merci de nous contacter à l’adresse suivante : inscriptioncanopy@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00

Place de la Messagerie 19 Rue Pajol 75018 Paris

inscriptioncanopy@gmail.com



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