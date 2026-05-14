Le Vide Bazar de Canopy Place de la Messagerie Paris
Le Vide Bazar de Canopy Place de la Messagerie Paris samedi 16 mai 2026.
VIDE BAZAR À CANOPY !
Une envie de chiner ? Vendre ? Ou alors à la recherche de pépites ? Ne manquez pas le Vide Bazar de Canopy.
Au programme : objets de seconde main, vintage et pépites, crêpes party, tout ça dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur !
L’Espace Canopy organise sa brocante le samedi 16 mai 2026 !
Le samedi 16 mai 2026
de 11h00 à 18h00
gratuit
Exposants : 3 euros les 2 mètres
Pour vous inscrire, merci de nous contacter à l’adresse suivante : inscriptioncanopy@gmail.com
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00
Place de la Messagerie 19 Rue Pajol 75018 Paris
inscriptioncanopy@gmail.com
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