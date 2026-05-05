Salon Culture et Jeux Mathématiques Place Saint-Sulpice Paris

Du 21 au 24 mai 2026, venez célébrer les mathématiques lors de notre grand Salon Culture et Jeux Mathématiques à Paris mais également et en ligne. Pendant 4 jours venez jouer avec nos exposants, découvrir des choses étonnantes avec nos conférenciers et discuter avec des professionnel, pour apprendre, s’émerveiller et même découvrir des métiers !

Entièrement gratuit, le Salon Culture & Jeux mathématiques revient, pour sa 26e édition :

Place Saint-Sulpice à Paris (6e) avec plus de 50 stands et un espace évenementiel plein de surprises !

avec plus de 50 stands et un espace évenementiel plein de surprises ! En version « déMATHérialisée » sur https://salon-math.fr pour permettre à tous et à toutes de participer même depuis chez soi.

Ce grand rendez-vous de la vulgarisation scientifique est soutenu chaque année depuis 2006 par la Région Ile-de-France.

Sous le thème « Egalités », cette grande fête des mathématiques permet à tous et à toutes de :

Rencontrer des passionnés des maths, des chercheurs, des associations pour s’informer et jouer,

des maths, des chercheurs, des associations pour s’informer et jouer, Participer à de nombreuses animations pour manipuler, réfléchir, concevoir, s’émerveiller…,

pour manipuler, réfléchir, concevoir, s’émerveiller…, Participer à des tournois et concours,

et concours, Assister à des conférences et même des spectacles pour les grands et les petits,

pour les grands et les petits, Découvrir des métiers dans un espace qui mettant en lumière la diversité des champs d’application des mathématiques, l’interconnexion avec les évolutions de la société et du monde professionnel et notamment la présence des filles dans les études mathématiques.

dans un espace qui mettant en lumière la diversité des champs d’application des mathématiques, l’interconnexion avec les évolutions de la société et du monde professionnel et notamment la présence des filles dans les études mathématiques. Découvrir les mathématiques différemment grâce des atelier grandeur natures

Pour des infos complètes sur les stands, nos exposants et leurs animations, mais aussi sur les rencontres, conférences, tournois et spectacles rendez-vous sur notre site https://salon-math.fr.

Ouvert à toutes et à tous, gratuitement, le Salon Culture et Jeux Mathématiques revient du 21 au 24 mai 2026 pour sa 27e édition, sur la place Saint-Sulpice à Paris !

Le dimanche 24 mai 2026

de 11h00 à 18h00

Le samedi 23 mai 2026

de 10h00 à 18h00

Le vendredi 22 mai 2026

de 09h00 à 17h00

Le jeudi 21 mai 2026

de 09h00 à 17h00

gratuit

Il est conseillé aux enseignantes et enseignants de s’inscrire sur notre site : https://portail.salon-math.fr/ pour réserver des créneaux d’activités le jeudi et vendredi.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-05-22T09:00:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00

Place Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://salon-math.fr/ https://www.facebook.com/salonmaths/ https://www.facebook.com/salonmaths/ https://x.com/salonmaths



Afficher la carte du lieu Place Saint-Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire

