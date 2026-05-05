Salon Culture et Jeux Mathématiques Place Saint-Sulpice Paris
Salon Culture et Jeux Mathématiques Place Saint-Sulpice Paris jeudi 21 mai 2026.
Du 21 au 24 mai 2026, venez célébrer les mathématiques lors de notre grand Salon Culture et Jeux Mathématiques à Paris mais également et en ligne. Pendant 4 jours venez jouer avec nos exposants, découvrir des choses étonnantes avec nos conférenciers et discuter avec des professionnel, pour apprendre, s’émerveiller et même découvrir des métiers !
Entièrement gratuit, le Salon Culture & Jeux mathématiques revient, pour sa 26e édition :
- Place Saint-Sulpice à Paris (6e) avec plus de 50 stands et un espace évenementiel plein de surprises !
- En version « déMATHérialisée » sur https://salon-math.fr pour permettre à tous et à toutes de participer même depuis chez soi.
Ce grand rendez-vous de la vulgarisation scientifique est soutenu chaque année depuis 2006 par la Région Ile-de-France.
Sous le thème « Egalités », cette grande fête des mathématiques permet à tous et à toutes de :
- Rencontrer des passionnés des maths, des chercheurs, des associations pour s’informer et jouer,
- Participer à de nombreuses animations pour manipuler, réfléchir, concevoir, s’émerveiller…,
- Participer à des tournois et concours,
- Assister à des conférences et même des spectacles pour les grands et les petits,
- Découvrir des métiers dans un espace qui mettant en lumière la diversité des champs d’application des mathématiques, l’interconnexion avec les évolutions de la société et du monde professionnel et notamment la présence des filles dans les études mathématiques.
- Découvrir les mathématiques différemment grâce des atelier grandeur natures
Pour des infos complètes sur les stands, nos exposants et leurs animations, mais aussi sur les rencontres, conférences, tournois et spectacles rendez-vous sur notre site https://salon-math.fr.
Ouvert à toutes et à tous, gratuitement, le Salon Culture et Jeux Mathématiques revient du 21 au 24 mai 2026 pour sa 27e édition, sur la place Saint-Sulpice à Paris !
Le dimanche 24 mai 2026
de 11h00 à 18h00
Le samedi 23 mai 2026
de 10h00 à 18h00
Le vendredi 22 mai 2026
de 09h00 à 17h00
Le jeudi 21 mai 2026
de 09h00 à 17h00
gratuit
Il est conseillé aux enseignantes et enseignants de s’inscrire sur notre site : https://portail.salon-math.fr/ pour réserver des créneaux d’activités le jeudi et vendredi.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T12:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-05-22T09:00:00+02:00_2026-05-22T17:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00
Place Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
https://salon-math.fr/ https://www.facebook.com/salonmaths/ https://www.facebook.com/salonmaths/ https://x.com/salonmaths
Afficher la carte du lieu Place Saint-Sulpice et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : danse au Jardin Villemin Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS 5 mai 2026
- Les oiseaux du Parc Floral Maison Paris Nature Paris 5 mai 2026
- Chaillot Augmenté x Rencontres TMNlab – Journées de rencontres professionnelles Art vivant et environnements numériques Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris 5 mai 2026
- Un pop-up coréen inédit dans le Marais : design, artisanat et art à découvrir Pop-up Culture coréenne Paris 5 mai 2026
- Les Impromptus du mardi La seine Musicale Boulogne-Billancourt 5 mai 2026