Exposition Le Groupe de Lyon galerie les montparnos Paris

Depuis quelque temps, j’observe que la plupart des peintres contemporains présentés à la galerie Les Montparnos sont originaires de la ville de Lyon et de sa région. Simple coïncidence ? Exposition après exposition, les noms se succèdent. Le phénomène, significatif, mérite ici d’être approfondi.

L’école lyonnaise contemporaine de peinture existe. Et c’est une particularité unique que l’on ne retrouve pas à Paris actuellement, tant les talents sont disparates, et les courants éclatés. La première mention d’une école de Lyon remonte au début du XIXe siècle. Elle réunissait alors un petit groupe de peintres mêlant le style troubadour au mysticisme. Après la Seconde Guerre mondiale, un autre groupe de Lyonnais voit le jour autour de Jacques Truphémus. Ces figures aujourd’hui bien connues faisaient partie d’un mouvement créé en 1948 et nommé le « Sanzisme » (sans -isme). La volonté commune d’un voir nouveau, libre de toutes classifications, les réunissait. La dynamique du groupe allait porter ses fruits.

Aujourd’hui, l’école de Lyon présente un beau caractère. Chaque peintre dans sa singularité témoigne d’une possible unicité. Les thèmes abordés sont familiers : paysages de ville ou de campagne, vues d’atelier, scènes d’intérieur, natures mortes, portraits… Dans une palette entre ombre et clarté, Lyon, la ville des lumières, inspire la peinture. Le lieu a son importance. Il n’y a pas d’histoire ni d’œuvres sans un ancrage. Par la couleur et la matière, les toiles dévoilent des instants d’intimité. Tel un secret bien gardé, la lumière, ennuagée, semble naître des profondeurs. C’est un art discret et délicat, aussi fragile que précieux.

Le Groupe de Lyon : Avec les peintres Marc Dailly, François Dupuis, Samuel Erard, Martin Laquet, Christophe Marion.

Du jeudi 21 mai 2026 au samedi 27 juin 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T21:30:00+02:00

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galerie les montparnos 5 rue Stanislas 75006 Paris

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