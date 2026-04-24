Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris Jeudi 21 mai, 18h30 Pour postuler : https://job.wiz.bi/9ijP2

Décrochez un emploi !

Un événement de recrutement est organisé par BNP Paribas à Paris, le jeudi 21 mai afin d’agrandir leur équipe et trouver les profils parfaits pour les postes de Conseiller.e en gestion de patrimoine, Conseiller.e clientèle particuliers et Chargé.e d’affaires professionnels

Inscription gratuite et obligatoire ici : [https://job.wiz.bi/9ijP2](https://job.wiz.bi/9ijP2)

Les places sont limitées, ne tardez pas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T21:30:00.000+02:00

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https://job.wiz.bi/9ijP2

Paris Paris Paris Paris 75000 Paris



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