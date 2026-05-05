Évolutions du marché et des usages de cocaine au XXIe siècle, Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris

Évolutions du marché et des usages de cocaine au XXIe siècle Jeudi 21 mai, 14h00 Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

Inscription (gratuite) obligatoire : sonny.perseil@lecnam.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

La production de cocaïne bat actuellement des records. La pureté du produit a nettement progressé, alors que son prix est à la baisse. Le résultat est que jamais, sans doute, cette drogue n’a été aussi accessible. Autrefois prisée par les élites, son usage semble s’être démocratisé. Quelles sont les conséquences de cette augmentation de la consommation, y compris pour la santé publique ? Quel est l’impact de l’évolution de la criminalité organisée et de ses marchés ? Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées dans ce nouveau séminaire « Politiques des drogues », consacré à la substance qui apparaît aujourd’hui au cœur de l’attention des médias.

Au programme :

– Hélène DONNADIEU, PU-PH d’addictologie, responsable des unités d’addictologie au CHU de Montpellier

– Benjamin ROLLAND, PU-PH d’addictologie aux Hospices Civils de Lyon / CH Le Vinatier

– Christian BEN LAKHDAR et Sophie MASSIN, professeurs d’économie à l’Université de Lille

– Mathieu VERBOUD, auteur-réalisateur de films documentaires sur le narcotrafic

Séminaire animé par Bertrand LEBEAU LEIBOVICI, médecin addictologue, et Kevin THOMAS, chargé de mission, pôle Addictions, IReSP

Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges, avec un public composé de politiques, responsables associatifs, professionnels du droit, de la santé et de la sécurité.

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture.cnam.fr/mai/evolutions-du-marche-et-des-usages-de-cocaine-au-xxie-siecle-1615842.kjsp?RH=mai07 »}]

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