Conférence : Un autre Jules Verne Ecole des Mines Paris

Jules Verne est un personnage peu connu : notamment, il entretient, de manière a priori étonnante, un rapport ambigu à la modernité.

C’est ce qu’exposera notre intervenant Alexandre Moatti, chercheur associé HDR à l’Université Paris Cité.

(programme complet de ce cycle 3 de conférences, du mardi 14 avril au mardi 16 juin, à https://www.canal-u.tv/chaines/culturegnum/conferences-l-heure-cultureg-a-mines-psl)

Conférence « L’heure cultureG à Mines-PSL » le mardi 5 mai à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).

Le mardi 05 mai 2026

de 18h30 à 20h30

payant

De 2 à 5 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T18:30:00+02:00_2026-05-05T20:30:00+02:00

Ecole des Mines 60, boulevard Saint-Michel 75006 Paris

https://mines-paris.org/fr/event/jules-verne-un-rapport-ambigu-a-la-modernite-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-3-seance-2/2026/05/05/927 cultureg2026@orange.fr



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