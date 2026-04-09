Plongeons ensemble au cœur d’une facette méconnue d’Alexandre Dumas : son rapport au républicanisme, entre convictions affirmées et tensions intimes.

Si ses prises de position apparaissent souvent claires, elles révèlent également des nuances, voire des tensions, liées à son parcours personnel et au contexte de son époque.

En suivant le fil de sa vie et de son œuvre, cette rencontre propose d’explorer la manière dont ses idées se sont construites, exprimées et parfois transformées.

Conférence emmenée par Julie Anselmini, Vice-Présidente des Amis d’Alexandre Dumas en charge des Universités et professeure de littérature française du XIXe siècle.

Les Causeries au coin du feu (ou à la bougie !) initiées par les Amis de Dumas sont des évènements gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Avec le soutien amical de la Maison Auguste Comte.

Image : Lecture des ordonnances royales limitant la liberté de la

presse au jardin du Palais-Royal, 26 juillet 1830, Hippolyte

Bellangé, BNF

« Dumas républicain : entre engagements, nuances et ambiguïtés », une Causerie proposée par la Société des Amis d’Alexandre Dumas.

Le mardi 05 mai 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T18:00:00+02:00_2026-05-05T19:00:00+02:00

Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte 5, rue Payenne 75003 Paris



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