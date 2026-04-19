Intervenants :

Marie Oshioka, nommée CEO de ( HERALBONY — Histoire & Concept ) en 2024, elle a dirigé le développement de l’entreprise à Paris, ville reconnue pour l’art brut. Elle joue un rôle central dans la mise en place de nouvelles collaborations en Europe. Son parcours est particulièrement diversifié. Elle a débuté sa carrière comme fonctionnaire au sein du ministère japonais de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, avant de poursuivre des études aux Etats-Unis, puis d’exercer dans le conseil en management et la stratégie d’entreprise. Aujourd’hui, elle met à profit son expérience des politiques publiques, des affaires internationales et dans les start-ups pour renforcer l’expansion internationale de HERALBONY, élargir ses partenariats et promouvoir l’innovation par l’art.

Christina Agostinelli,

est historienne de l’art, attachée de conservation et responsable de programmation au Musée national d’art moderne, Centre Pompidou. Spécialiste de la galeriste Iris Clert et de l’artiste Yüksel Arslan, elle en assure le commissariat respectivement en 2019 et 2022. Depuis 2021, elle travaille à la conservation, la valorisation et l’enrichissement du fonds art brut du Musée suite à la donation Decharme. Commissaire de la salle dédiée (Inauguration, Sous le signe du bricolage, Autour d’un ailleurs et Écrits dissidents), et programmatrice du cycle Art Brut, elle a été commissaire associée de l’exposition Dans l’intimité d’une collection. La donation Decharme au Centre Pompidou, au Grand Palais en 2025. Elle est membre du comité de pilotage du programme de recherche « Art Brut – donation Decharme », Bibliothèque Kandinsky du Mnam, et travaille actuellement sur plusieurs projets d’exposition.

Marc Décimo, est professeur émérite d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Paris Nanterre et Régent du Collège de ’Pataphysique. Il a publié une vingtaine d’ouvrages à propos d’Art, Littérature, Linguistique et « Folie ».Ses derniers livres sont Émilie-Herminie Hanin (1862-1948), inventeure, peintresse naïve et brute et folle littéraire (2013) ; Sciences et pataphysique, 2 tomes (2014) ; Les Jocondes à moustaches (2014) ; Les Jardins de l’Art Brut (2016), Des fous et des hommes avant l’art brut (2017) ; Le texte à l’épreuve de la folie et de la littérature (avec Tanka G. Tremblay) (2017) ; Etant donné Marcel Duchamp. Palimpsestes d’une œuvre (2022) ; De quelques vies ou ce qu’il en reste. Art populaire et Art Brut (2025).Il a été le commissaire de l’exposition « Jean-Pierre Brisset. » (La Ferté-Macé, 1995) ; Michel Bréal (1832-1915) et les linguistes de son temps (Centre Charles Péguy, Orléans, 1997) ; Marcel Duchamp R Rose Sélavy (Musée des Beaux-Arts d’Orléans, 2005) ; « L.H.O.O.Q., collection de Jocondes moustachues. » (Maebashi, Japon, 2011) ; « L’invasion des grenouilles » (La Ferté-Macé, 2018).

Cette conférence sera diffusée en ligne (en direct et en différé).

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Exposition « Un art hors norme – Heralbony, quand la création dépasse le handicap » du 21 avril au 06 juin 2026 ( Un art hors norme – Maison de la culture du Japon à Paris )

Quel impact l’art d’artistes en situation de handicap a-t-il sur la société ? Trois spécialistes de l’art brut donneront des éléments de réponse lors de cette conférence. Marie Oshioka est PDG de HERALBONY Europe. Cristina Agostinelli, attachée de conservation et responsable de programmation du Centre Pompidou, était commissaire associée de l’exposition « Art brut » présentée l’an dernier au Grand Palais. Marc Décimo, professeur émérite de l’université Paris-Nanterre, est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur l’art brut. Ces trois intervenants qui ont à cœur de créer des liens entre l’art et la société porteront leur réflexion sur de nouvelles manières de faire se rencontrer la beauté, le handicap et la société.

Le mardi 05 mai 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Réservation en cours

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-05T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T18:30:00+02:00_2026-05-05T20:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

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