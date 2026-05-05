Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos », Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris

Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos » Jeudi 21 mai, 18h30 Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

La question d’une possible vie extraterrestre a toujours fasciné l’humanité. Au-delà des fantasmes et de la fiction, des scientifiques explorent aujourd’hui, avec une rigueur passionnée, les indices susceptibles de révéler des formes de vie, actives ou disparues.

Dans le cadre des jeudis du Cnam et du cycle « un livre, une rencontre » en partenariat avec l’association pour l’avancement des sciences (AFAS), Thérèse Ecrenaz et Athena Coustenis, les autrices, toutes deux astrophysiciennes, feront le point sur cette immense question à l’occasion de cette rencontre autour de leur ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos »

Thérèse Encrenaz est astrophysicienne, spécialiste de l’étude du Système solaire et plus spécialement des atmosphères planétaires. Elle a écrit de nombreux livres de vulgarisation.

Athéna Coustenis est astrophysicienne, spécialiste de l’exploration des lunes glacées des planètes géantes, ainsi que de l’étude des exoplanètes depuis leur découverte.

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Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://culture.cnam.fr/mai/rencontre-avec-therese-encrenaz-et-athena-coustenis-autour-de-l-ouvrage-l-enigme-de-la-vie-dans-le-cosmos–1616288.kjsp?RH=mai07 »}]

Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos » au CNAM Paris CNAM Paris Arts et Métiers Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos

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