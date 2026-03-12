Concert | 14th Loves Miles FIAP Paris Paris
Concert | 14th Loves Miles FIAP Paris Paris mardi 26 mai 2026.
Pour célébrer le centenaire de l’immense musicien Miles Davis, Renversements organise « 14th Loves Miles » : un concert déambulatoire avec le conservatoire Darius Milhaud et Ballets Confidentiels. Carte blanche a été donnée aux enseignants et musiciens du Conservatoire du 14ᵉ arrondissement.
D’une ambiance à l’autre, le parcours fait écho à l’esprit inventif de Miles Davis, qui n’a cessé de se réinventer tout au long de sa vie. « 14th Loves Miles » célèbre avec le public la virtuosité, l’audace et l’excès de ce monstre sacré, ainsi que l’empreinte profonde qu’il a laissée sur les expressions artistiques d’aujourd’hui.
Le 26 mai à 18h30
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Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Concert au FIAP Paris | 14th Loves Miles.
Le mardi 26 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-26T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T18:30:00+02:00_2026-05-26T20:00:00+02:00
FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
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