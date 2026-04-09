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Journées portes ouvertes du conservatoire Gustave Charpentier Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS

Journées portes ouvertes du conservatoire Gustave Charpentier Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS

Journées portes ouvertes du conservatoire Gustave Charpentier Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS lundi 18 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gustave Charpentier

Adresse : 29 rue Baudelique

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Le conservatoire vous ouvre grand ses portes : Profitez-en !

Les cours du conservatoire sont en accès libre.

Poussez la porte du conservatoire durant ces six jours. Ce temps particulier de rencontres avec le monde de l’apprentissage des arts de la musique, du théâtre et de la danse, vous permet d’assister à tous les cours, de rencontrer des élèves et des enseignants et d’assister à nos évènements.
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :

Conservatoire Municipal Gustave Charpentier 29 rue Baudelique  75018 PARIS
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