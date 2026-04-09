Journées portes ouvertes du conservatoire Gustave Charpentier Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS
Journées portes ouvertes du conservatoire Gustave Charpentier Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS lundi 18 mai 2026.
Le conservatoire vous ouvre grand ses portes : Profitez-en !
Les cours du conservatoire sont en accès libre.
Poussez la porte du conservatoire durant ces six jours. Ce temps particulier de rencontres avec le monde de l’apprentissage des arts de la musique, du théâtre et de la danse, vous permet d’assister à tous les cours, de rencontrer des élèves et des enseignants et d’assister à nos évènements.
Du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Gustave Charpentier 29 rue Baudelique 75018 PARIS
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