Glaciers, exposition photos, Nathanael de Lachaise Galerie M Paris
Glaciers, exposition photos, Nathanael de Lachaise Galerie M Paris mardi 26 mai 2026.
Pendant un an Nathanael de Lachaise a parcouru les glaciers des Andes,
de Patagonie, et d’Atlantique. Ces voyages ont nourri sa quête
intérieure et la série de photographies qu’il nous livre aujourd’hui,
ces images venant répondre à d’autres réalisées précédemment dans les
Alpes françaises.
Sa démarche s’inscrit dans une vision romantique et onirique, nourrie
par la littérature et les récits de montagne, tels ceux de Lionnel
Terray, en réaction à une époque qu’il appréhende dominée par la
rationalité et la performance technique.
La haute montagne y apparaît comme une présence vivante et
indomptable, un espace de temps long et un face-à-face existentiel où se
mêlent fascination, vie et menace de la mort.
Il souhaite ainsi témoigner de la transformation profonde que lui a
fait vivre la pose de ses crampons sur un glacier et qui l’amène à
trouver en lui une forme de repos existentiel. « La haute montagne
est un lieu de radicale altérité, où je change d’état. À chaque voyage
en haute montagne, je redécouvre une part du rêve, un lieu où mes doutes
profonds sur l’existence font une pause et où mon esprit se libère.«
L’EXPOSITION
Lors de l’exposition Glaciers, Nathanael de
Lachaise nous propose de partager son amour de la nature et de la haute
montagne par un ensemble d’événements et d’expériences sensorielles
alliant sons, images voire ressentis corporels.
Poésies avec Bruno Doucey (jeudi 28 mai) et rencontre en compagnie du glaciologue Ugo Nanni (vendredi 29 mai) seront proposées ainsi que des temps musicaux et des projections pendant le week-end.
Vernissage le mardi 26 mai 20261
118h à 21h
Événements autour de l’exposition
- Jeudi 28 mai, 19h-20h30:
Approche poétique et littéraire des glaciers et de la haute-montagne avec le poète Bruno Doucey et Nathanael de Lachaiseentrée libre)
- Vendredi 29 mai, 19h-20h30 :
Rencontre avec le glaciologue Ugo Nanni
(chercheur au CNRS), qui apportera une approche scientifique sur les
causes du réchauffement climatique, les actions que nous pouvons mener
pour le limiter, l’importance des glaciers pour l’humanité, et comment
l’art peut être un vecteur puissant dans ce combat. (entrée libre)
- Samedi 30 mai, 20h à 23h :
Lives
de musique électronique et acoustique : dans une approche abstraite et
sensible, transporter le public dans l’ailleurs dont traite cette
exposition, par la résonnance de la photographie et de la musique de Ghost in the Loop (Aurélien BuironEx Aquis (Pure Life Records) (Sur inscription à partir du 2 mai – PAF 10 euro;).
- Dimanche 31 mai en après-midi :
Projections, programme en cours d’élaboration.
Ces événements sont conçus en partenariat avec l’association Cimes blanches.
Éloge des hautes lumières dans un monde qui craque.
Une exposition et des événements qui sont des éloges à la nature et un manifeste pour sa préservation.
Du mardi 26 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
mardi
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00
Galerie M 18 RUE LALLY-TOLLENDAL 75019 Paris
https://galeriem.eu/expos/glaciers.php
Afficher la carte du lieu Galerie M et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026