Glaciers, exposition photos, Nathanael de Lachaise Galerie M Paris

Pendant un an Nathanael de Lachaise a parcouru les glaciers des Andes,

de Patagonie, et d’Atlantique. Ces voyages ont nourri sa quête

intérieure et la série de photographies qu’il nous livre aujourd’hui,

ces images venant répondre à d’autres réalisées précédemment dans les

Alpes françaises.

Sa démarche s’inscrit dans une vision romantique et onirique, nourrie

par la littérature et les récits de montagne, tels ceux de Lionnel

Terray, en réaction à une époque qu’il appréhende dominée par la

rationalité et la performance technique.

La haute montagne y apparaît comme une présence vivante et

indomptable, un espace de temps long et un face-à-face existentiel où se

mêlent fascination, vie et menace de la mort.

Il souhaite ainsi témoigner de la transformation profonde que lui a

fait vivre la pose de ses crampons sur un glacier et qui l’amène à

trouver en lui une forme de repos existentiel. « La haute montagne

est un lieu de radicale altérité, où je change d’état. À chaque voyage

en haute montagne, je redécouvre une part du rêve, un lieu où mes doutes

profonds sur l’existence font une pause et où mon esprit se libère.«

L’EXPOSITION

Lors de l’exposition Glaciers, Nathanael de

Lachaise nous propose de partager son amour de la nature et de la haute

montagne par un ensemble d’événements et d’expériences sensorielles

alliant sons, images voire ressentis corporels.

Poésies avec Bruno Doucey (jeudi 28 mai) et rencontre en compagnie du glaciologue Ugo Nanni (vendredi 29 mai) seront proposées ainsi que des temps musicaux et des projections pendant le week-end.

Vernissage le mardi 26 mai 20261

118h à 21h

Événements autour de l’exposition

Jeudi 28 mai, 19h-20h30 :

Approche poétique et littéraire des glaciers et de la haute-montagne avec le poète Bruno Doucey et Nathanael de Lachaiseentrée libre)

: Approche poétique et littéraire des glaciers et de la haute-montagne avec le poète et Vendredi 29 mai, 19h-20h30 :

Rencontre avec le glaciologue Ugo Nanni

(chercheur au CNRS), qui apportera une approche scientifique sur les

causes du réchauffement climatique, les actions que nous pouvons mener

pour le limiter, l’importance des glaciers pour l’humanité, et comment

l’art peut être un vecteur puissant dans ce combat. (entrée libre)

: Rencontre avec le glaciologue (chercheur au CNRS), qui apportera une approche scientifique sur les causes du réchauffement climatique, les actions que nous pouvons mener pour le limiter, l’importance des glaciers pour l’humanité, et comment l’art peut être un vecteur puissant dans ce combat. (entrée libre) Samedi 30 mai, 20h à 23h :

Lives

de musique électronique et acoustique : dans une approche abstraite et

sensible, transporter le public dans l’ailleurs dont traite cette

exposition, par la résonnance de la photographie et de la musique de Ghost in the Loop ( Aurélien BuironEx Aquis (Pure Life Records) (Sur inscription à partir du 2 mai – PAF 10 euro;).

: Lives de musique électronique et acoustique : dans une approche abstraite et sensible, transporter le public dans l’ailleurs dont traite cette exposition, par la résonnance de la photographie et de la musique de Ghost in the Loop ( (Pure Life Records) (Sur inscription à partir du 2 mai – PAF 10 euro;). Dimanche 31 mai en après-midi :

Projections, programme en cours d’élaboration.

Ces événements sont conçus en partenariat avec l’association Cimes blanches.

Éloge des hautes lumières dans un monde qui craque.

Une exposition et des événements qui sont des éloges à la nature et un manifeste pour sa préservation.

Du mardi 26 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

mardi

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00;2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T19:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T19:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T19:00:00+02:00

Galerie M 18 RUE LALLY-TOLLENDAL 75019 Paris

https://galeriem.eu/expos/glaciers.php



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