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Soirée de lancement Novembre Magazine n°18 Lafayette Anticipations Paris

Soirée de lancement Novembre Magazine n°18 Lafayette Anticipations Paris

Soirée de lancement Novembre Magazine n°18 Lafayette Anticipations Paris mardi 26 mai 2026.

Lieu : Lafayette Anticipations

Adresse : 9, rue du Plâtre

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Novembre Magazine est une revue indépendante qui explore les frontières entre art, culture, écriture et pensée contemporaine. Par ses enquêtes, ses entretiens, ses créations originales, elle invite à découvrir des voix singulières et des perspectives innovantes, mêlant réflexions critiques et expérimentations artistiques.

À l’occasion de la sortie de son 18ᵉ numéro, Novembre Magazine s’installe à la Librairie pour une soirée festive. Fidèle à son esprit, la revue propose un moment convivial mêlant signatures, DJ set et lectures.
Le mardi 26 mai 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T22:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre  75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-lancement-novembre-magazine-ndeg18


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