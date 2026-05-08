Soirée de lancement Novembre Magazine n°18 Lafayette Anticipations Paris

Novembre Magazine est une revue indépendante qui explore les frontières entre art, culture, écriture et pensée contemporaine. Par ses enquêtes, ses entretiens, ses créations originales, elle invite à découvrir des voix singulières et des perspectives innovantes, mêlant réflexions critiques et expérimentations artistiques.

À l’occasion de la sortie de son 18ᵉ numéro, Novembre Magazine s’installe à la Librairie pour une soirée festive. Fidèle à son esprit, la revue propose un moment convivial mêlant signatures, DJ set et lectures.

Le mardi 26 mai 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T22:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-lancement-novembre-magazine-ndeg18



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