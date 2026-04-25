Qui a peur des auteures ? Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Entre 1815 et 1848, de Vienne aux barricades parisiennes, l’auteure fait revivre un monde en pleine effervescence, marqué par les bouleversements politiques, l’essor de la presse et l’émergence des théories de l’évolution. À travers les destins croisés de Sophie Gay, romancière reconnue, et d’Adélaïde Hadot, fille d’écrivaine, se dessine une fresque foisonnante où se mêlent personnages réels et figures imaginaires. Autour d’elles gravitent savants, espions, éditeurs et intrigants, tandis qu’une conspiration intellectuelle et politique s’organise pour discréditer les femmes de lettres, réduites à l’étiquette méprisante de « bas-bleus ». Roman érudit et palpitant, Darwin et les bas-bleus (Station Zapata, 2026) propose une relecture originale de l’histoire littéraire, redonnant toute leur place aux voix féminines oubliées.

Rencontre animée par Pauline Perret, étudiante en master lettres et Maud Pérez-Simon Maîtresse de Conférences HDR en littérature à l’Université Sorbonne Nouvelle. Dans le cadre du cycle Lettres à table.

Venez échanger avec Françoise Lavocat, professeur de littérature générale et comparée à l’Université Sorbonne Nouvelle autour de son roman « Darwin et les bas-bleus » texte à la fois historique et fictionnel qui interroge la disparition des femmes du canon littéraire au XIXe siècle.

Le mardi 26 mai 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T19:00:00+02:00

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

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