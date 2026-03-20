Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS
Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 21 mai 2026.
Parlez-moi d’amour
Lectures de scènes et de poèmes
Étudiant·es comédien·nes du CPES
Anne-Frédérique Bourget, direction
Première participation des comédiens dans le cadre du midi-concert à la Mairie du 8e
Le jeudi 21 mai 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T16:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T13:00:00+02:00_2026-05-21T13:45:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Mairie du 8e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire