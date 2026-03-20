Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Parlez-moi d’amour

Lectures de scènes et de poèmes

Étudiant·es comédien·nes du CPES

Anne-Frédérique Bourget, direction

Première participation des comédiens dans le cadre du midi-concert à la Mairie du 8e

Le jeudi 21 mai 2026

de 13h00 à 13h45

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T16:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T13:00:00+02:00_2026-05-21T13:45:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

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