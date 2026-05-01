Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris
Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris jeudi 21 mai 2026.
Une grande toile au centre du Kiosque du square, des pinceaux de toutes les formes et tailles, et des couleurs à n’en plus finir…
Et si nous invitions les parisiennes et parisiens, tous âges confondus, à venir exprimer leurs idées de l’inclusion et du vivre ensemble au travers d’une réalisation graphique inédite ?
Des questions sur cette animation ou sur notre association ? Contactez-nous via les coordonnées renseignées dans le cadre bleu en bas de page à gauche !
Une fresque collaborative pour vous et par vous !
Le jeudi 23 juillet 2026
de 14h30 à 17h00
Le jeudi 18 juin 2026
de 14h30 à 17h00
Le jeudi 21 mai 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T17:30:00+02:00
fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T14:30:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-06-18T14:30:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00
Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris
+33757972515 lena.delauney@inklusion.fr https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/ https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/
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