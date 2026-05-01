Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris

Une grande toile au centre du Kiosque du square, des pinceaux de toutes les formes et tailles, et des couleurs à n’en plus finir…

Et si nous invitions les parisiennes et parisiens, tous âges confondus, à venir exprimer leurs idées de l’inclusion et du vivre ensemble au travers d’une réalisation graphique inédite ?

Des questions sur cette animation ou sur notre association ? Contactez-nous via les coordonnées renseignées dans le cadre bleu en bas de page à gauche !

Une fresque collaborative pour vous et par vous !

Le jeudi 23 juillet 2026

de 14h30 à 17h00

Le jeudi 18 juin 2026

de 14h30 à 17h00

Le jeudi 21 mai 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T14:30:00+02:00_2026-05-21T17:00:00+02:00;2026-06-18T14:30:00+02:00_2026-06-18T17:00:00+02:00;2026-07-23T14:30:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00

Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris

+33757972515 lena.delauney@inklusion.fr https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/ https://www.facebook.com/people/Association-InKlusion/61573746628076/



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