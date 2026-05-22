La Noche Nuestra is BACK à La Machine ce samedi 23 mai 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

La Noche Nuestra fait son grand retour à París.

Et pour cette édition spéciale, on prend le contrôle de La Machine du Moulin Rouge, avec une seule envie : ramener un bout de nos souvenirs jusqu’ici, et créer un espace de fête qui nous ressemble. Une nuit pour danser, partager nos cultures, notre amour, y eso desde este lado del mundo.

Curaté par Claudia Rivera et la Machine du Moulin Rouge, les deux salles du club se transformeront en lieux inédits : une fête directement inspirée des blocks party qui ramènera l’énergie des rues de Latam au cœur de capitale, et une Salsoteca pour danser jusqu’au matin..

Cette nuit ne sera pas juste une fête, mais un monde que l’on va créer ensemble.

Un monde où nos parents et nos amis se retrouvent, où l’on se réunit toutes et tous, et où la musique efface les distances et les frontières.

Une expérience immersive et collective, avec une line-up internationale, passant du reggaeton à la salsa, de la cumbia au dembow, de la guaracha à la bachata, le tout accompagnés de musiciens en live.

Porque de donde venimos la fiesta es una forma de sentirnos vivos. Porque eso no se muestra pero se vive. Y porque más que nunca, la Noche sera Nuestra.

DU reggaeton à la salsa, La Noche Nuestra fait son grand retour à Paris le samedi 23 mai La Machine !

Le samedi 23 mai 2026

de 00h00 à 05h30

payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T03:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T08:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T00:00:00+02:00_2026-05-23T05:30:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-noche-nuestra/ https://fb.me/e/4onuBZRFc https://fb.me/e/4onuBZRFc



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