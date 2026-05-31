D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris
D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris dimanche 31 mai 2026.
D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2) Dimanche 31 mai, 10h30 Arc de triomphe Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T12:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T12:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00
Au départ de la colline de la Place de l’Étoile, et de l’Arc de triomphe, nous sillonnerons les Champs-Élysées jusqu’à l’Hôtel de la Marine.
Une balade historique et dynamique, avec 22m de dénivelé positif…
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Au départ de la colline de la Place de l’Étoile, et de l’Arc de triomphe, nous sillonnerons les Champs-Élysées jusqu’à l’Hôtel de la Marine.
Jean-Christophe Ballot / Centre des monuments nationaux
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