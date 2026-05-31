D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris

D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2) Dimanche 31 mai, 10h30 Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T12:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T12:30:00+02:00 – 2026-05-31T14:30:00+02:00

Au départ de la colline de la Place de l’Étoile, et de l’Arc de triomphe, nous sillonnerons les Champs-Élysées jusqu’à l’Hôtel de la Marine.

Une balade historique et dynamique, avec 22m de dénivelé positif…

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Ile-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2613561050660434168 »}]

Au départ de la colline de la Place de l’Étoile, et de l’Arc de triomphe, nous sillonnerons les Champs-Élysées jusqu’à l’Hôtel de la Marine.

Jean-Christophe Ballot / Centre des monuments nationaux