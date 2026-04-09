Jam session Electro Jazz / Par Analogik Stomp Machine JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Electro Jazz / Par Analogik Stomp Machine JASS CLUB PARIS Paris dimanche 31 mai 2026.
Jam session Electro/Jazz par Analogik Stomp Machine
« Pas vraiment une jam pour venir te faire valider par le jazz game parisien : viens comme tu es, ramènes un rythme, quelques accords et surtout plein de pédales d’effets si tu en as ! »
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 30 mai 2026
de 22h30 à 01h30
payant Tarif : 5 EUR
Musicien·nes : 0 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T01:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T22:30:00+02:00_2026-05-30T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026