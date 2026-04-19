Atelier Kokedama Ressourcerie Le Plant B Paris

Vos plantes aussi méritent du style.

Venez apprendre avec Rose l’art du kokédama (« balle de mousse » en japonais)

Vous réaliserez de vos mains un kokédama à partir des plantes rescapées du Plant B et repartirez avec !

L’atelier sera animé par Rose de Green and Gold !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Initiez-vous à l’art du Kokedama dans un lieu unique à Paris !

Le mercredi 27 mai 2026

de 18h00 à 19h30

payant

1 place : 22€

Convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Durée indicative : 1h

En dessous de 4 inscrits, l’atelier n’aura pas lieu.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T18:00:00+02:00_2026-05-27T19:30:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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