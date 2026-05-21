Soirée inclusive Mémoire et Tasse de Thé Médiathèque James Baldwin Paris

A travers des lectures partagées, une scène ouverte, des échanges et un buffet convivial autour du thé, nous souhaitons faire entendre les voix des personnes accompagnées et rappeler que les personnes en situation de handicap ont pleinement leur place dans les espaces de culture, de transmission et de mémoire collective.

L’évènement est organisé en partenariat avec la ville de Paris, la Mairie du 19 -ème et CAP’DEVANT !

Porté dans la continuité du club de lecture inclusif mené au sein de Cap Devant !, avec les personnes accompagnées de l’EAM-EANM (SAJ), cet événement s’inscrit dans le cadre du Mois des Mémoires du 19ème arrondissement de Paris.

Cette rencontre a pour ambition de proposer un espace culturel chaleureux, accessible et ouvert à toutes et tous autour de la Mémoire d’hier et d’aujourd’hui.

Scène ouverte pour la mémoire, un moment de culture partagée avec de la chaleur humaine avant tout !

Le mercredi 27 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T18:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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