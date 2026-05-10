Jeudi de la BD : Louise Laborie Bibliothèque publique d’information Paris

Diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Paris en 2020, Louise Laborie étudie la bande dessinée à New York et tombe amoureuse du travail des cartoonists américains. Sa première BD, Morgane Fox, sort aux éditions Sarbacane en 2022. La Bpi reçoit l’autrice autour de sa deuxième BD : Rock’n’roll Suicide (Sarbacane, 2025).

Dans Rock’n’roll Suicide, Lionel, mi-dandy mi-croque-mort, chante du Sinatra tous les lundis soirs au Ballroom, la grosse salle de concert de sa bourgade en bord de mer. Au bout du rouleau, il décide de mettre fin à ses jours. Mais avant, il veut pour sa dernière scène jouer ses propres chansons, composées dans le secret depuis des années. Mais voilà qu’une de ses partitions se retrouve entre les mains d’un groupe de jeunes rockeurs qui s’en empare sans l’accord de son auteur. Le succès est phénoménal et le mensonge sur lequel il repose, lourd à assumer…

Avec Louise Laborie, illustratrice et autrice de bande dessinée

Animation par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice

Cette rencontre sera suivie d’un atelier de dessin animé par Louise Laborie.

En mai, la Bibliothèque publique d’information reçoit l’autrice Louise Laborie, qui viendra présenter sa dernière BD, « Rock’n’roll Suicide ».

Le mercredi 27 mai 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T18:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Espace Nouvelle génération, Niveau 2Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-louise-laborie/ contact.communication@bpi.fr



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