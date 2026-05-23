Shows Pom Pom, table ronde et DJ set à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris
Shows Pom Pom, table ronde et DJ set à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris mercredi 27 mai 2026.
RETOUR MUSICAL VERS LES ANNÉES 2010
Shows Pom Pom, table ronde, fresque participative et DJ set, à ♀️ LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
« Retour musical vers les années 2010 : entre mémoire et nostalgie » propose un temps de célébration et de réflexion autour des musiques des années 2010. Au programme, dans le hall de la Machine : trois performances Pom Pom par le club @pompom_ulm , une fresque participative et une table ronde autour de la mémoire et de la nostalgie de ces années 2010 ! Un DJ set par @romanlenko_ dans le Bar à Bulles clôturera cette soirée musicale.
Un événement musical présenté par les étudiants du Master 2 médiation de la musique de l’université Sorbonne Nouvelle, pour se rencontrer, se souvenir et comprendre ce qui nous rassemble.
• GRATUIT, réservation conseillée
• Mer. 27.05.26
• 18h30 – 22h
• @lamachineparis , entrée par @lebarabullesparis au 4 Cité Véron
Shows Pom Pom, table ronde, fresque participative et DJ set à La Machine avec les étudiants de La Sorbonne !
Le mercredi 27 mai 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit
Gratuit sur inscription en suivant le lien.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T18:30:00+02:00_2026-05-27T22:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles 4 Cité Véron 75018 4 Cité VéronParis
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/retour-musical-vers-les-annees-2010-entre-memoire-et-nostalgie/ https://fb.me/e/7IxPFL8Sj https://fb.me/e/7IxPFL8Sj
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