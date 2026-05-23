Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Shows Pom Pom, table ronde et DJ set à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris

Shows Pom Pom, table ronde et DJ set à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris

Shows Pom Pom, table ronde et DJ set à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles Paris mercredi 27 mai 2026.

Lieu : La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles

Adresse : 4 Cité Véron

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit sur inscription en suivant le lien.</p>

RETOUR MUSICAL VERS LES ANNÉES 2010

Shows Pom Pom, table ronde, fresque participative et DJ set, à ‍♀️ LA MACHINE DU MOULIN ROUGE

« Retour musical vers les années 2010 : entre mémoire et nostalgie » propose un temps de célébration et de réflexion autour des musiques des années 2010. Au programme, dans le hall de la Machine : trois performances Pom Pom par le club @pompom_ulm , une fresque participative et une table ronde autour de la mémoire et de la nostalgie de ces années 2010 ! Un DJ set par @romanlenko_ dans le Bar à Bulles clôturera cette soirée musicale.

Un événement musical présenté par les étudiants du Master 2 médiation de la musique de l’université Sorbonne Nouvelle, pour se rencontrer, se souvenir et comprendre ce qui nous rassemble.

• GRATUIT, réservation conseillée
• Mer. 27.05.26
• 18h30 – 22h
@lamachineparis , entrée par @lebarabullesparis au 4 Cité Véron

Shows Pom Pom, table ronde, fresque participative et DJ set à La Machine avec les étudiants de La Sorbonne !
Le mercredi 27 mai 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit

Gratuit sur inscription en suivant le lien.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T18:30:00+02:00_2026-05-27T22:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles 4 Cité Véron  75018 4 Cité VéronParis
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/retour-musical-vers-les-annees-2010-entre-memoire-et-nostalgie/ https://fb.me/e/7IxPFL8Sj https://fb.me/e/7IxPFL8Sj


Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)