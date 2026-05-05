Clélia Zernik présente « Ozu et son double », Librairie Compagnie, PARIS

Clélia Zernik présente « Ozu et son double » Lundi 11 mai, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00 – 2026-05-11T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Ozu et son double » publié aux Éditions De L’Incidence.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,PARIS PARIS 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-clelia-zernik-presente-ozu-et-son-double-1987811203821 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/Ozuetsondouble »}]

Venez découvrir « Ozu et son double » publié aux Éditions De L’Incidence. Au programme : discussion et signature.Entrée libre – Livre en vente sur place. Photographie © Droits réservés Rencontre-Dédicace