Le Grand Debunk de la Santé Amphithéâtre Guignard, Faculté de Pharmacie Paris

Chaque jour, des affirmations sur la santé envahissent nos écrans. Certaines sauvent des vies, d’autres les mettent en danger. Pour apprendre à faire la différence, la Faculté de Santé de l’Université Paris Cité, la chaîne YouTube PUMS, l’AP-HP – Assistance publique des hôpitaux de Paris et le journal Le Point vous invitent au « Grand Debunk de la Santé ».

Rendez-vous le 25 juin 2026 à l’amphithéâtre Guignard pour vivre une expérience interactive unique et stimuler votre esprit critique.

Au programme : 4 sujets

« Jeûner permet de soigner le cancer » avec Sandrine Cabut (Le Monde) et Dr Bruno Raynard (Gustave Roussy)

avec Sandrine Cabut (Le Monde) et Dr Bruno Raynard (Gustave Roussy) « Les vaccins provoquent l’autisme » avec Olivier Hertel (Le Point) et Pr Odile Launay (Université Paris Cité, AP-HP Cochin)

avec Olivier Hertel (Le Point) et Pr Odile Launay (Université Paris Cité, AP-HP Cochin) « Manger 3 oeufs ou plus par jour, c’est excellent pour la santé » avec Olivier Hertel (Le Point) et Pr Boris Hansel (Université Paris Cité, AP-HP Bichat)

avec Olivier Hertel (Le Point) et Pr Boris Hansel (Université Paris Cité, AP-HP Bichat) « Covid, Hantavirus, Ebola : on nous cache les bons traitements » avec Sandrine Cabut (Le Monde) et Pr Xavier Lescure (Université Paris Cité, AP-HP Bichat)

Pour chacun des sujets, 3 temps

Temps 1 – L’affirmation . Ce qui circule réellement, sans filtre : extraits de vidéos, posts sur les réseaux, titres de presse, paroles d’influenceurs. Le matériau brut de la désinformation. Le point de départ.

. Ce qui circule réellement, sans filtre : extraits de vidéos, posts sur les réseaux, titres de presse, paroles d’influenceurs. Le matériau brut de la désinformation. Le point de départ. Temps 2 – Le décryptage . Le journaliste retrace comment l’information a été construite, simplifiée, déformée, puis diffusée. Quels ressorts, quels glissements, quelles intentions. La fabrique de l’idée reçue.

. Le journaliste retrace comment l’information a été construite, simplifiée, déformée, puis diffusée. Quels ressorts, quels glissements, quelles intentions. La fabrique de l’idée reçue. Temps 3 – Les connaissances. L’expert restitue ce que la science établit aujourd’hui : les faits solides, les débats en cours, les zones d’incertitude assumées. Ce qui reste, après.

Quand le public devient producteur

Pendant la pause, vous produisez vous-même une vidéo courte sur un sujet de santé. Comment dire quelque chose de vrai, en moins d’une minute, sans simplifier abusivement ?

Les meilleures vidéos seront diffusées sur la chaîne PUMS.

Pourquoi venir ?

Comprendre ce qui se cache derrière les informations sur votre santé.

Distinguer faits établis, incertitudes et biais d’interprétation.

Poser vos questions à des experts sans filtre et sans condescendance.

Repartir plus autonome dans vos décisions de santé.

Ce n’est pas une conférence, c’est une expérience.

Le jeudi 25 juin 2026

de 13h30 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T16:30:00+02:00

fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T13:30:00+02:00_2026-06-25T17:00:00+02:00

Amphithéâtre Guignard, Faculté de Pharmacie 4, avenue de l’Observatoire 75006 Paris



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