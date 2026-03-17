À l’initiative de chercheurs de l‘IMAF et de militants de Coalition PLUS, cette demi-journée de réflexion et d’échanges prend appui sur la lutte contre le VIH/sida pour questionner les recompositions actuelles de la solidarité internationale. Les décisions politiques récentes, le retrait de bailleurs historiques, l’affaiblissement du multilatéralisme et la montée de logiques d’aide conditionnée ont fragilisé des équilibres déjà précaires, avec des conséquences immédiates sur les systèmes de soins, la recherche et les organisations communautaires.

En croisant les regards de chercheur·ses, d’acteur·rices associatif·ves et de militant·es, la rencontre cherche à dépasser le simple constat de crise. Il s’agit d’interroger les capacités de résilience, les marges de manœuvre possibles et les choix politiques qui façonnent nos engagements. Cette rencontre prolonge la réflexion sur nos identités en tant qu’acteurs et actrices d’un monde interdépendant, appelés à réinventer des formes de coopération à la hauteur des défis actuels.

Programme de l’après-midi à venir.

Se retrouver pour penser ensemble est une manière de reprendre prise sur le réel. En juin, alors que la programmation du Théâtre de la Concorde interroge ce qui fait nos identités, individuelles et collectives, cette rencontre invite à regarder en face un moment de bascule du monde contemporain. Comment sortir de la sidération pour retrouver des chemins de solidarité et d’action commune ?

Le jeudi 25 juin 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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