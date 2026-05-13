Festival 15 cents coups – Un éventail de spectacles plein de surprises! Salle St Lambert – Médiathèque Vaugirard PARIS

Le Festival 15 Cents Coups est un rendez-vous culturel emblématique, dédié à la jeune création et pensé comme un espace de liberté artistique. Construit autour d’une programmation sans frontière mêlant théâtre, chant, danse, littérature, cinéma, musique, il fait résonner pendant 15 jours l’imagination, l’énergie et la passion de plus de 100 jeunes créateurs.

Chaque année, ce festival se présente comme un moment privilégié de rencontres, d’échanges et de découvertes. Il invite les publics, les professionnels et les artistes à un voyage festif, poétique et généreux, porté par la conviction que la création est un souffle essentiel pour penser, rêver et transformer le monde.

2. Un Eventail de Spectacles

LUNDI 8 JUIN 2026 – ESPACE PARIS PLAINE 20H : « Ce qui retient, ce qui s’envole »

Un spectacle sur la liberté, ce rêve intime et universel. À travers le théâtre, le chant et la danse, les silences et les musiques, une question : la liberté est-elle une quête ou une illusion ? Inspiré notamment par Ibsen, Shakespeare, Camus et d’autres grands auteurs, ainsi que par des textes inédits créés pour l’occasion, ce voyage scénique mêle héritage littéraire et création contemporaine. Une expérience où la liberté n’est pas un concept, mais une émotion à vivre.

MARDI 9 JUIN 2026 – ESPACE PARIS PLAINE – 20H : « Roi des rats »

Une guerre oubliée, quelque part. Un groupe d’étudiants en journalisme partis faire leur premier reportage sur le terrain. Des hommes et des femmes qui se battent, s’aiment et meurent… mais pas le dimanche. Et puis, dans l’ombre, l’Autre. Celui qui observe. Celui qui réfléchit. Celui qui choisit.Roi des rats questionne notre rapport à la surconsommation de l’information. À l’ère d’internet, des IA et des fake news, comment pouvons-nous encore être atteints par la réalité du monde qui nous entoure ? Ne sommes-nous pas, finalement, devenus insensibles au flot d’images qui nous entoure chaque jour derrière nos écrans ?

MERCREDI 10 JUIN 2026 – MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR – 16H : « RePlayEr »

Avons-nous vraiment le choix ? Qui peut réellement se prétendre libre ? À travers RePlayEr, redéfinissez la liberté dans une aventure épique, moderne et sincère. Dans une construction interactive, pensée comme un jeu vidéo et fondée sur les choix du public, voyagez, découvrez et « jouez » en compagnie de personnages fantastiques dans un monde qui n’attend que vous pour être façonné.

JEUDI 11 JUIN 2026 – ESPACE PARIS PLAINE – 20H : « La peau épaisse »

Comment rester libre dans un monde qui ne l’est plus ? Peau épaisse est une œuvre qui rappelle la dérive autoritaire des masses, aujourd’hui véhiculée par les réseaux sociaux. Tous les personnages vont peu à peu basculer dans la tentation populiste, sauf un. Malgré la solitude et la peur, Bérangère incarne une liberté fragile mais essentielle à préserver.

VENDREDI 12 JUIN 2026 – ESPACE PARIS PLAINE – 20H : « La Libertad »

Tout ce que vous allez voir est inspiré d’histoires vraies. Dans un univers médiatique où le sensationnel prend souvent le pas sur la vérité, où l’émotion l’emporte sur la réflexion, la réalité finit parfois par sembler absurde. Pourquoi sommes-nous constamment en quête de nouveauté, d’images fortes, de chocs émotionnels ? Comment un simple fait divers, relayé par un journal ou amplifié sur les réseaux sociaux, peut-il révéler quelque chose de plus profond sur notre société ? Et si ce message était simplement celui d’une humanité paralysée face au flot incessant d’informations qui la submerge ? Qui sont ces pantins articulés, tour à tour acteurs et spectateurs de ce grand carnaval médiatique ? Entre gravité et burlesque, humour et émotion, rires et larmes, musique et chansons, nous partirons à l’aventure à travers les fragments d’un monde où la fiction semble désormais dépasser la réalité.

SAMEDI 13 JUIN 2026 – BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG –15H ET 16H30 :« Théodule et Tintamarre »

Deux clowns dans un bureau. Ça donne quoi ? Question inutile, nous direz-vous. C’est pourtant cette interrogation qui a donné naissance à ce spectacle. Pourtant, personne ne sait ce que des clowns font dans un bureau. Nos deux spécimens se nomment Théodule et Tintamarre et travaillent dans une entreprise de papeterie. Un travail épanouissant à bien des égards, car, en vrais professionnels, ils travaillent d’arrache-pied, enveloppés dans leurs petits sacs de couchage qui leur donnent l’air d’adorables chenilles à lunettes. Jours et nuits, ils tamponnent de la paperasse. Ah, le doux son du tampon qui tamponne… Mais un jour, la machine se dérègle et nos clowns s’emballent… Et quand le rideau tombe, une question persiste : ne sommes-nous pas, finalement, toutes et tous des clowns à nous enfermer dans une petite boîte huit heures par jour

SAMEDI 13 JUIN 2026 – CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE – 17H : « Les Brèves » , 3 spectacles en un acte, reflet de l’écriture d’aujourd’hui.

« 13H49 » : Alors qu’il n’est âgé que d’une trentaine d’années, Gabriel, trader, s’est peu à peu perdu dans les profondeurs aseptisées d’une salle de marché. Éreinté par cette atmosphère toxique, il décide enfin de plonger dans les véritables plaisirs de l’existence : les voyages, les amitiés, l’amour… Mais face au temps qui file, et à celui qui le regarde, n’est-il pas déjà trop tard pour apprendre à vivre ?

« Là où la liberté des rails » : Lucide embarque dans un train énigmatique à la recherche de sa liberté. À bord, il croise des personnages aussi fascinants qu’inquiétants, tous en quête d’un même idéal. Mais derrière l’étrangeté et l’humour, une tension grandissante s’installe peu à peu. La folie, l’angoisse et la mélancolie envahissent le voyage, sous l’autorité troublante de la cheffe du train. Un huis clos captivant où la liberté semble toujours filer entre les rails.

« Ballet d’une cocotte-minute » : Qui ne s’est jamais senti au bord du craquage ? Comme une cocotte-minute prête à exploser, sans savoir pourquoi. Enchaînée à une routine monotone, où chaque jour est une goutte de trop dans un vase déjà plein. Poussée à bout, Léa est loin d’imaginer ce qu’elle s’apprête à faire. Comment va-t-elle en arriver là ? Que va-t-il se passer ? Venez le découvrir en soulevant le couvercle de Ballet d’une cocotte-minute.

SAMEDI 13 JUIN 2026 – CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE – 18H30 : « Beast »

Nous faisons la connaissance de Lou et Marie, frère et soeur siamois de naissance, aux caractères bien différents. Vivant dans une cellule sous un drap blanc, ils deviennent des bêtes de foire. Ils découvrent que leur père en ai le responsable. C’est alors qu’ils rencontrent Olivia Matria, leur proposant de venir chez elle, dans son freak show. Ils vont faire la rencontre de personnages haut en couleur, les remettant en question sur leur propre liberté…

SAMEDI 13 JUIN 26 – CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE – 20H : « Dernière nuit d’Anne Bonny »

Anne Bonny, femme pirate, est sur le point d’être exécutée. Tandis que la foule réclame sa tête, une figure inattendue intervient : la Mort elle-même, qui implore un délai afin qu’Anne Bonny puisse raconter son histoire. Parviendra-t-elle à toucher le cœur du peuple et à échapper à son destin ? Son récit en décidera.

LUNDI 15 JUIN 26 – SALLE LECOURBE – 20H30 : Soirée comédie musicale-2 projets à l’affiche

« Oser être » : un groupe de jeunes redonne vie à un théâtre abandonné. À travers le nettoyage, la réparation et la création collective, ils affrontent leurs peurs, célèbrent leurs rêves et affirment leur identité. Entre chansons et gestes concrets, le lieu devient le reflet de leur courage, de leur solidarité et de leur désir de se réaliser pleinement. Une ode à la résilience, à la liberté et à la puissance de l’audace partagée.

« Triburlesque » : Lundi 15 juin 1954, l’audience s’ouvre. Face au juge, aux avocats et aux policiers, des criminelles tentent d’expliquer leur geste, sous les regards acérés d’un journaliste et de son assistante, et bien sûr, des jurés. Dans ce tribunal pourtant refait à neuf, de vieilles idées persistent. Bien que l’issue de ce procès soit capitale, il est probable que bien d’autres batailles se jouent en dehors de la cour. Mêlant chant et danse, les personnages s’expriment dans ce procès comme dans un dernier souffle pour retrouver leur liberté. Bienvenue au Triburlesque.

MARDI 16 JUIN 2026 – CINÉ-THÉÂTRE CHAPLIN SAINT-LAMBERT – 21H : « Les messes basses »

Un dimanche de recueillement, la rentrée commence et rien ne se passe comme prévu. Dans cette paroisse, même les silences ont quelque chose à dire. Entre rivalités pieuses, petites bassesses et messes basses à peine murmurées, l’arrivée de Barthélémy, un nouvel officiant aussi novice que maladroit, vient semer le trouble. Rapidement, les chuchotements deviennent des disputes, les bonnes intentions dérapent et la cérémonie tourne au chaos. Dans cette comédie mordante et pleine de quiproquos, les masques tombent, les égos s’affrontent et la foi des fidèles est mise à rude épreuve…

MERCREDI 17 JUIN 2026 – LE MAGASIN – 20H : « Parking Stalingrad »

Dans un parking souterrain de la place Stalingrad, un groupe de SDF a réussi à créer une sorte de petite communauté où l’on se serre les coudes et au sein de laquelle on essaye de s’accrocher à l’espoir d’une vie meilleure. Si la loi du plus fort est souvent appliquée avec violence, la tendresse et la solidarité tentent de prendre le dessus et ces nouveaux « clochards célestes » déploient des trésors d’imagination pour tenter d’oublier leur sinistre réalité, défendre leur liberté et espérer l’arrivée d’un nouveau sauveur.

JEUDI 18 JUIN 2026 – LE MAGASIN : 20H : « Même si le monde meurt ou le tout grand voyage »

Alors que l’heure et la date de la fin du monde sont annoncées, une femme met au monde un enfant qui devra vivre toute une vie en seulement quelques jours. Un monde condamné découvre dans l’urgence la liberté de vivre. Une dystopie pleine d’espoir.

VENDREDI 19 JUIN 2026 – LE MAGASIN : 20H : « Ubu roi »

Un homme décide qu’il sera roi. Il parle fort, agit vite et ne supporte aucune limite. Au nom de sa liberté, il prend tout — jusqu’à faire taire les autres. On rit, puis le rire se fissure : quelque chose nous devient familier. Sa liberté commence là où la vôtre disparaît.

SAMEDI 20 JUIN 2026 – CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE – 17H : « Zone 0 »

Dans une boîte, des individus sont enfermés. Depuis combien de temps ? Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Les personnages sont dans une confrontation constante : personne n’a confiance en personne. Plus le temps passe dans cette boîte, plus leurs personnalités se révèlent. Leurs états physiques se dégradent et ils perdent peu à peu leur humanité. Dans une société où l’humain est contraint d’avoir peur de l’autre, l’opprimé devient oppresseur, l’oppresseur devient opprimé…

SAMEDI 20 JUIN 2026 – CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE – 18H30 : « Akroma »

Dans un monde où tout doit être nommé, où chaque émotion et chaque sensation se voit étiquetée, AKROMA propose de revenir à l’essentiel. La pièce invite le spectateur à vivre les émotions sans filtre, sans interprétation, dans leur intensité fondamentale. Ici, le corps devient le langage principal : chaque geste, chaque souffle, chaque déplacement exprime ce qui ne peut être dit. Le spectateur n’est pas seulement témoin : il est invité à ressentir, à se laisser traverser par les vibrations, les rythmes, les lumières et les sons. AKROMA est un voyage immersif au cœur des émotions, une exploration sensorielle où la scène devient un espace vivant, où chaque corps raconte.

3. Dix-sept années d’audace et de jeunesse

Créer un festival est un pari audacieux. Celui du Festival 15 Cents Coups a été lancé en 2010, avec l’ambition d’offrir une vitrine vivante de la création contemporaine.

Depuis, ce rendez-vous annuel n’a cessé de grandir et d’affirmer sa singularité.

En dix-sept ans, ce sont :

plus de 300 représentations ,

, une cinquantaine de lieux partenaires ,

, plus de 35 000 spectateurs

qui ont contribué à faire du festival un événement majeur.

Le Festival a révélé de jeunes artistes qui, aujourd’hui, poursuivent des carrières nationales ou internationales. Il continue d’être nourri par un même désir : donner la parole aux créateurs émergents et permettre à chacun d’eux de faire entendre sa voix.

4. Une thématique comme moteur d’imaginaire

L’un des fondements du festival est de proposer chaque année une thématique originale. Ces thèmes, volontairement ouverts et poétiques, invitent les artistes à explorer, oser, inventer. Ces thématiques sont comme des phares, des bouées lancées à la mer, des invitations au voyage. « En quête de liberté » le thème retenu pour cette nouvelle édition du Festival.

5. L’esprit du Festival : engagement, partage et émerveillement

Chaque édition du Festival 15 Cents Coups repose sur un esprit unique : l’engagement collectif. Artistes, bénévoles, techniciens, partenaires, publics : tous partagent le même enthousiasme pour faire vivre un événement fondé sur la convivialité, la créativité et la générosité.

En 2026, seront célébrées :

les écritures d ’ aujourd ’ hui ,

’ ’ , les voix contemporaines ,

, les récits d ’ hier revisités ,

’ , la force poétique ,

, et la fraîcheur de regards neufs.

La réussite du festival repose sur la synergie de tous : équipes artistiques, administratives, techniques, partenaires culturels. Comme une ruche en effervescence, chacun contribue à faire naître quelque chose de rare : un espace où le rêve, l’espoir et l’intelligence collective prennent forme.

Les spectateurs eux-mêmes deviennent acteurs : ils sont des « militants » d’un monde plus ouvert, des poètes, riches de curiosité et d’envies.

Les maîtres-mots du festival :

Culture, partage, innovation, imaginaire, transmission.

6. Une histoire enracinée dans le territoire

Depuis 2010, le Festival 15 Cents Coups présente chaque année un large éventail de projets portés par des jeunes créateurs : comédiens, metteurs en scène, chanteurs, chorégraphes, musiciens, cinéastes.

Le pari fondateur : faire de la cité une scène ouverte, une agora culturelle où l’art se mêle à la vie quotidienne et crée un lien direct avec le public. Renouveler, inventer, expérimenter : voilà ce qui constitue la ligne directrice du festival depuis sa création.

7. Les partenaires : lieux culturels et complices artistiques

Chaque année, une quinzaine de lieux du 15e arrondissement deviennent les écrins du festival. Chacun accueille une ou plusieurs actions, selon les projets et les contraintes techniques.

8. L’organisateur : le Centre des Arts de la Scène

Le festival est porté par le Centre des Arts de la Scène, lieu culturel incontournable du 15e arrondissement.

Espace dynamique et innovant, il propose :

plus de cent représentations par an ,

, des formations en théâtre, chant, danse ,

, un accompagnement par plus de 30 artistes professionnels.

Le Centre des Arts de la Scène a imaginé un festival pluriculturel, solidaire, ouvert à tous, sans hiérarchie artistique. Un festival généreux, ambitieux, festif et profondément humain.

Cet événement est réalisé avec la Compagnie Temporalia, établissement de référence dans la production de spectacles vivants.

Le festival doit sa réussite à la mobilisation de plus 100 artistes, désireux de partager leur passion avec le public.

9. Une parole ouverte

Depuis 2010, le Festival 15 Cents Coups incarne une vision : faire souffler sur la cité un vent de culture, d’inventions et de générosité.

Porté par des artistes, des bénévoles, des passionnés et un public fidèle, il affirme année après année la puissance de la jeunesse créatrice et la nécessité d’inventer des espaces de partage, de rêve et de rencontres.

Bon Festival à tous !

Que la poésie, l’imaginaire et l’enthousiasme continuent d’illuminer nos rues et nos esprits.

Festival dédié à la jeune création : 15 rendez-vous culturels, durant 15 jours …

Le samedi 20 juin 2026

de 18h30 à 19h30

Le samedi 20 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 18 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 17 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le mardi 16 juin 2026

de 21h00 à 22h00

Le lundi 15 juin 2026

de 20h30 à 21h30

Le samedi 13 juin 2026

de 15h30 à 17h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 11 juin 2026

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le lundi 08 juin 2026

de 12h00 à 22h00

Le mardi 09 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit sous condition

Représentations et évènements majoritairement gratuits .

Dans certains lieux une participation solidaire de 8 € est demandée.

Résa : https://15centscoups.com

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T12:00:00+02:00_2026-06-08T22:00:00+02:00;2026-06-09T20:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00;2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-11T20:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T20:00:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-15T20:30:00+02:00_2026-06-15T21:30:00+02:00;2026-06-16T21:00:00+02:00_2026-06-16T22:00:00+02:00;2026-06-17T20:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00;2026-06-18T20:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00;2026-06-20T17:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-20T18:30:00+02:00_2026-06-20T19:30:00+02:00

Salle St Lambert – Médiathèque Vaugirard 154, rue lecourbe 75015 PARIS

https://www.15centscoups.com +33145669983 info@centredesarts.net



Afficher la carte du lieu Salle St Lambert – Médiathèque Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire

