« MOT pour mots », le festival littéraire à La Villette Parc de la Villette PARIS

À l’occasion de ce grand rendez-vous gratuit et tout public, les trois rédactions s’associent pour fêter le livre sous toutes ses formes : auteurs ou critiques, romanciers ou essayistes, tous seront réunis pour partager leur passion des mots et du texte avec vous.

Si la littérature constitue toujours la colonne vertébrale du festival, vous retrouverez aussi des autrices et des auteurs qui ont emprunté des chemins de traverse tels que la traduction, le podcast ou le roman graphique. Une façon de se dire que la littérature attire, aspire et rassemble talents et inspirations.

Festival dédié à la littérature, aux rencontres et au dialogue, il réunit plus d’une cinquantaine d’autrices et d’auteurs, sélectionnés par les trois rédactions. Pour cette 6e édition, il est parrainé par l’auteur et réalisateur Riad Sattouf.

Parmi les invités : Agathe Charnet, Cécile Coulon, Benjamin Dierstein, Florence Dupré la Tour, Jérôme Ferrari, Alain Finkielkraut, Samuel Gallet, Paul Gasnier, Judith Godrèche, Théo Grosjean, Philippe Jaenada, Chowra Makameri, Victor Malzac, Ovidie, Daniel Pennac, Ryōko Sekiguchi, Chantal Thomas, Émilie Tronche, Laura Vazquez, Éric Vuillard, Vanessa Wagner, Rebeka Warrior…

Organisé par Le Monde, Le Nouvel Obs et Télérama, le festival MOT pour Mots donne l’occasion de célébrer l’importance des mots, à travers une riche programmation de rencontres, lectures, tables rondes et autres festivités.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

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