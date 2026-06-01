Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris
Stand de sensibilisation, Festival We love green, Paris vendredi 5 juin 2026.
Stand de sensibilisation Vendredi 5 juin, 14h00 Festival We love green Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Festival We love green Bois de Vincennes Paris 94410 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]
Stand réduction des risques et santé sexuelle
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