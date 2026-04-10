Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS

Prochainement, les plannings de cours seront disponibles sur notre page Conservatoire Claude Debussy – paris.fr

Suite à notre grande journée portes ouvertes du samedi 14 mars, nous vous proposons de venir découvrir toute une semaine les activités de nos deux établissements (site Courcelles et Jonquière).

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 05 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T10:00:00+02:00_2026-06-01T19:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T19:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00

Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière 88, rue de la Jonquière 75017 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière et trouvez le meilleur itinéraire

