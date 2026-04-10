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Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS

Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS

Nos cours vous ouvrent leurs portes Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière PARIS lundi 1 juin 2026.

Lieu : Conservatoire municipal Claude Debussy - La Jonquière

Adresse : 88, rue de la Jonquière

Ville : 75017 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Prochainement, les plannings de cours seront disponibles sur notre page Conservatoire Claude Debussy – paris.fr

Suite à notre grande journée portes ouvertes du samedi 14 mars, nous vous proposons de venir découvrir toute une semaine les activités de nos deux établissements (site Courcelles et Jonquière).
Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 05 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T10:00:00+02:00_2026-06-01T19:00:00+02:00;2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T19:00:00+02:00;2026-06-03T10:00:00+02:00_2026-06-03T19:00:00+02:00;2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00

Conservatoire municipal Claude Debussy – La Jonquière 88, rue de la Jonquière  75017 PARIS


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