Conférence rencontre avec Mark Priore animée par le journaliste Jean-Marc Gélin Auditorium de l’Alliance Française Paris

Trouver dans la musique ce qui parle de nous.

La résilience comme un cœur, la musique comme ses battements.

Genèse d’un album : « Lux Divina ».

Comment une compositrice du Moyen-âge peut-elle, par la force de sa musique, nous émouvoir aujourd’hui et nous faire sentir qu’elle nous comprend ? Au-delà des époques, qu’est-ce que la musique véhicule de si puissant pour que des millions de personnes l’adoptent comme une amie du quotidien, une confidente, un catalyseur d’émotions ou une guérisseuse tout au long de la vie ?

Au sortir de moments difficiles de sa vie, Mark Priore a fait face à une révélation personnelle : son fil rouge, ce qui l’a fait tenir malgré les difficultés, la maladie ou le deuil, c’était la musique et l’amour. Ses compositions représentaient des capsules émotionnelles des endroits par lesquels il était passé. Ensemble, elles dessinaient son parcours de résilience, une carte au trésor en direction d’une lumière divine, une lux divina.

Lors de cette conférence, il explorera le rapport des compositrices et compositeurs à la résilience à travers plusieurs époques, leur relation à leur musique dans ce contexte, et l’effet de ces musiques sur le public. Il partagera également l’influence très personnelle de ces musiques sur la création de « Lux Divina », ainsi que sa volonté d’écrire de la musique pour les autres. Il terminera par un point sur les effets de la musique dans le traitement des maladies mentales et l’état de la musicothérapie en France.

La conférence sera accessible en direct par 800 Alliances Françaises (plus d’une centaine se connectent régulièrement aux conférences), et en différé via le replay toute l’année.

101 boulevard Raspail, Paris 6e, 18H00,Entrée libre sur inscription

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. À l’occasion de sa venue au festival le 18 mai 2026, le pianiste et compositeur Mark Priore vient nous parler de son prochain album « Lux Divina ».

Le lundi 18 mai 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T18:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00

Auditorium de l’Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris

https://festivaljazzsaintgermainparis.com/ https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis



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