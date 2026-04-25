Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris
Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris lundi 18 mai 2026.
« TROUVER DANS LA MUSIQUE CE QUI PARLE DE NOUS »
À l’occasion de sa venue au festival Jazz à Saint-Germain 2026, le pianiste et compositeur Mark Priore vient nous parler de son prochain album « LUX DIVINA ».
La conférence sera animée par le journaliste Jean-Marc Gélin et sera accessible en rediffusion.
Une masterclass du pianiste aura lieu dès 18h à l’Auditorium de l’Alliance française de Paris précédant un concert à 21h15 au Théâtre.
Les inscriptions sont accessibles sur notre site internet, en présentiel ou en ligne.
À l’occasion du Festival Jazz Saint-Germain, le pianiste et compositeur Mark PRIORE nous livre une performance musicale autour de son prochain album LUX DIVINA.
Le lundi 18 mai 2026
de 18h00 à 23h00
gratuit
Inscription recommandée, entrée libre et gratuite
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T18:00:00+02:00_2026-05-18T23:00:00+02:00
Auditorium de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail 75006 Paris
https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/ invitation@alliancefr.org
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