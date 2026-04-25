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Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris

Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris

Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris lundi 18 mai 2026.

Lieu : Auditorium de l'Alliance française de Paris

Adresse : 101 boulevard Raspail

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : <p>Inscription recommandée, entrée libre et gratuite</p>

« TROUVER DANS LA MUSIQUE CE QUI PARLE DE NOUS »

La résilience comme un cœur, la musique comme ses battements. Genèse d’un album : « Lux Divina ».,

À l’occasion de sa venue au festival Jazz à Saint-Germain 2026, le pianiste et compositeur Mark Priore vient nous parler de son prochain album « LUX DIVINA ».
La conférence sera animée par le journaliste Jean-Marc Gélin et sera accessible en rediffusion.

Une masterclass du pianiste aura lieu dès 18h à l’Auditorium de l’Alliance française de Paris précédant un concert à 21h15 au Théâtre.

Les inscriptions sont accessibles sur notre site internet, en présentiel ou en ligne.

À l’occasion du Festival Jazz Saint-Germain, le pianiste et compositeur Mark PRIORE nous livre une performance musicale autour de son prochain album LUX DIVINA.
Le lundi 18 mai 2026
de 18h00 à 23h00
gratuit

Inscription recommandée, entrée libre et gratuite

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T18:00:00+02:00_2026-05-18T23:00:00+02:00

Auditorium de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail  75006 Paris
https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/ invitation@alliancefr.org


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