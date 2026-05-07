Visites guidées de Voir la mer en Langue des signes (LSF) MAIF Social Club Paris
Visites guidées de Voir la mer en Langue des signes (LSF) MAIF Social Club Paris lundi 18 mai 2026.
Profitez d’une visite immersive de l’exposition Voir la mer réalisée par Léandre Chevreau, médiateur sourd et signant LSF. Lors de laquelle vous découvrirez les œuvres proposées et, en écho à chacune d’elles, les grands enjeux sociétaux liés à la thématique de l’océan et à notre rapport à lui.
Visite guidée uniquement en LSF – Langue des signes française
Retrouvez toutes les visites guidées de l’expo : tout-petits, familles, adultes, gustatives, contées, musicales sur la page programmation
L’exposition se visite aussi gratuitement et sans inscription du lundi au samedi en dehors des visites guidées.
Une visite guidée en LSF (Langue des Signes Française) à destination des personnes sourdes, malentendantes et signantes.
Le lundi 18 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Ces visites sont à destination des personnes sourdes et signantes.
Plus d’infos sur l’accessibilité et les outils dédiés par ici
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T18:30:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00
MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris
Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)
Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visites-guidees-de-voir-la-mer-en-langue-des-signes-lsf/
Afficher la carte du lieu MAIF Social Club et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Open air dans le Square Monseigneur Maillet ! Square Monseigneur Maillet Paris 7 mai 2026
- On révise les chants des oiseaux en visio ! Maison Paris Nature Paris 7 mai 2026
- De l’Art nouveau à l’Art déco : Robert Mallet-Stevens et la villa Cavrois Club Montparnasse Paris 7 mai 2026
- Pierre Vesperini présente « Pour les enfants : Éduquer dans la dignité éduquer à la liberté », Librairie Compagnie, PARIS 7 mai 2026
- Conférence-débat « Sexualité et identifications minoritaires : comment les jeunes questionnent l’ordre de genre » Institut national d’études démographiques (Ined) Aubervilliers 7 mai 2026