Visites guidées de Voir la mer en Langue des signes (LSF) MAIF Social Club Paris

Profitez d’une visite immersive de l’exposition Voir la mer réalisée par Léandre Chevreau, médiateur sourd et signant LSF. Lors de laquelle vous découvrirez les œuvres proposées et, en écho à chacune d’elles, les grands enjeux sociétaux liés à la thématique de l’océan et à notre rapport à lui.

Visite guidée uniquement en LSF – Langue des signes française

Retrouvez toutes les visites guidées de l’expo : tout-petits, familles, adultes, gustatives, contées, musicales sur la page programmation

L’exposition se visite aussi gratuitement et sans inscription du lundi au samedi en dehors des visites guidées.

Une visite guidée en LSF (Langue des Signes Française) à destination des personnes sourdes, malentendantes et signantes.

Le lundi 18 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Ces visites sont à destination des personnes sourdes et signantes.

Plus d’infos sur l’accessibilité et les outils dédiés par ici

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T18:30:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/visites-guidees-de-voir-la-mer-en-langue-des-signes-lsf/



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