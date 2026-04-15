Activité danse et écriture – Au rythme de l’Arc, Arc de triomphe, Paris

Activité danse et écriture – Au rythme de l’Arc Samedi 30 mai, 14h00 Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Un atelier en mouvement pour découvrir le monument autrement : par le corps, le souffle et les mots. Accompagnés d’une coach en souplesse et d’une art-thérapeute, les participant·es exploreront quatre espaces de l’Arc de triomphe à travers la danse intuitive et l’écriture sensorielle.

Activité animée par Images & Mots

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Ile-de-France https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2606952791060414443 »}]

À l’occasion du grand évènement Monuments en (pleine forme), découvrez l’Arc de triomphe à travers sa programmation inédite « Corps et graphie » et son atelier dansant !

© Reproduction Benjamin Gavaudo / Centre des monuments nationaux