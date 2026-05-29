Festival Fem’Artistik ciné danse queer Point Ephemere Paris

Au programme :

Espace salle concert :

13h30 : Diffusion courts-métrages « corps dansants, invisibilisés »

14h30 : création EndoQ (film documentaire et chorégraphie live sur les parcours de personnes queer atteintes d’endométriose, par Elisa Ripoll, Emma Morel, Chloé Sénéjoux, production Fem’Artistik).

15h40 : Performance waacking hip hop « αυτά τα δυνατά (Les puissantes) » avec Angelina Bruno et Eirini Damianidou de la cie DK-Bel par Sophie Bulbulyan

16h10 : chorégraphie « Kawsani » par Janis sur ses origines équatoriennes

16h30 : performance du drag king Racolin.

Espace studio danse :

15h00-16h00 : cercle de parole sur les normes de beauté par le Café des Fallopes .

16h30-17h30 : Atelier danse bachata inclusive, tout niveau, avec Dancing Queer et cercle de parole sur les normes de beauté par le Café des Fallopes

Espace salle concert :

22h-03h : DJ sets Go Gouine

À propos de Fem’Artistik :

Créée fin 2022, l’association Fem’Artistik organise des événements culturels et produit des créations artistiques féministes, queer, intersectionnels pour le moment en Ile-de-France (soirées, festival ciné danse queer, concerts, performances, spectacles, scènes ouvertes, rencontres, tables-rondes, projections, ateliers artistiques, cercles de parole-formations, créations documentaires, etc.).

Festival Fem’Artistik produit par Elisa Ripoll, fondatrice Fem’Artistik, productrice, artiste.

Festival Fem’Artistik ciné danse queer le samedi 30 mai au Point Ephémère – 13h-3h. Tu viens ? Ateliers, performances danse contemporaine, waacking, hip hop, drag king, création EndoQ sur les parcours de personnes queer atteintes d’endométriose, diffusion courts-métrages « corps dansants, invisibilisés », soirée DJ set Go Gouine et d’autres surprises !

Le samedi 30 mai 2026

de 13h00 à 03h00

payant

Entrée 13h-17h30 (projections, performances danse contemporaine, waacking, hip-hop, drag king, ateliers danse, cercle de parole, …) à 9,17 euros en préventes. Billetterie DICE.

Entrée gratuite 22h-3h Soirée DJ Set Go Gouine. Billetterie DICE. Dons sur place bienvenus pour l’asso Fem’Artistik.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T03:00:00+02:00

Point Ephemere 200, auai de Valmy 75019 Paris

https://www.pointephemere.org/event/festival-femartistik-cine-danse-queer3005 femartistik1@gmail.com



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