BAILE INOLVIDABLE – Salseo con Perreo! Open air Latino mix Salsa, Cumbia, Reggaeton, Merengue y más! Plantation Paris Vendredi 29 mai, 19h00 5/8/10€

L’été arrive à Paris et Le Bal Tropical de Paname débarque en open air pour une fiesta latina caliente mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes ☀️

L’été arrive à Paris et Le Bal Tropical de Paname débarque en open air pour une fiesta latina caliente mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes ☀️

Une nuit entre tradition et modernité, inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar

RDV avec DJ Cucurucho & Groovalizacion DJs pour transpirer avec une ambiance 100% latino con mucho salseo y perreo hasta abajo

Et tout ça se passe à Plantation, un endroit unique à Paris perché à 15 mètres au-dessus du 18eme !! ✨

Un rooftop pas comme les autres : une ferme urbaine de 7000 m² où nature, musique et fête se rencontrent

Entre serre bioclimatique, potager en permaculture et bar végétalisé, viens t’évader le temps d’une soirée hors du temps dans une ambiance festive, solaire et conviviale

VEND. 29 MAI 18H-2H

PAF :

Gratuit av. 19h

Prevente : 5€ av. 21h et 8€ après (+frais)

[https://shotgun.live/events/baile-inolvidabile-open-air-latino-mix](https://shotgun.live/events/baile-inolvidabile-open-air-latino-mix)

Sur place : 10€ (CB only, pas d’espèces)

Plantation

37 rue des Cheminots, Paris 18

Ⓜ️ Porte de la Chapelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/baile-inolvidabile-open-air-latino-mix

Plantation 37 rue des Cheminots, Paris 18 Quartier de la Goutte-d’Or Paris 75018 Paris



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