Ensemble KORSANE – Algérie Théâtre Mandapa Paris Vendredi 29 mai, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Une échappée belle musicale où se croisent chants traditionnels et récits, au carrefour de l’Afrique et de la Méditerranée.

Une échappée belle musicale où se croisent chants traditionnels et récits, au carrefour de l’Afrique et de la Méditerranée.

De la mer au désert, chaque région dévoile son rythme, chaque province révèle une nouvelle couleur mélodique à découvrir.

Issu de l’association ENTIK MUZIK, l’ensemble KORSANE réunit six musiciens passionnés autour d’un projet unique : un spectacle musical sous forme de voyage, invitant le public à découvrir la richesse et la diversité des régions d’Algérie, à travers des arrangements modernes et accessibles, teintés de World Music.

Le nom Korsane puise ses racines dans l’histoire : il évoque les résistant(es) et combattant(tes) des libertés, à l’origine du nom corsaire en français.

Dans cette aventure artistique et pédagogique, chaque œuvre est accompagnée d’une brève explication pour en révéler le sens, les origines et la portée culturelle — un voyage sonore et humain, entre tradition et modernité.

Marouane KADI – Mandole

Faten Zid – Chant

Eric Applaincourt – Violoncelle

Elham Yaou – Derbouka, tar et bendir

Nicolas Garcia – Guitare

Akram Mellouchi – Cajon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:30:00.000+02:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/ensemble-korsane-algerie lemandapa@gmail.com 0145899900

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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