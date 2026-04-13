Virginie Daïdé meets Hugo Lippi, JASS CLUB, Paris

Virginie Daïdé meets Hugo Lippi Vendredi 29 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T19:30:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T21:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Ce concert, c’est avant tout une rencontre entre Virginie Daïdé et Hugo Lippi. Deux musiciens qui aiment prendre le temps de jouer ensemble, d’écouter, de laisser la musique circuler. Leurs projets récents les ont beaucoup menés sur scène, et ça nourrit aujourd’hui un dialogue direct et sincère. Avec eux, Thomas Posner et Guilhem Flouzat forment un socle vivant. Ça bouge, ça respire, ça relance sans cesse. Chacun trouve sa place, et le groupe avance comme une conversation qui se construit en temps réel. Tout a commencé lors d’une résidence à L’Osons Jazz Club, en novembre dernier. Depuis, le projet a pris de l’ampleur et trouve aujourd’hui une forme aboutie sur scène. Ce concert s’annonce comme un moment fort, porté par quatre artistes réunis autour d’une même envie : partager ! **Virginie Daïdé** / saxophone **Hugo Lippi** / guitare **Thomas Posner** / contrebasse **Guilhem Flouzat** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/461-Virginie-Daide-meets-Hugo-Lippi?session=461 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/462-Virginie-Daide-meets-Hugo-Lippi?session=462 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Ce concert, c’est avant tout une rencontre entre Virginie Daïdé et Hugo Lippi. Deux musiciens qui aiment prendre le temps de jouer ensemble, d’écouter, de laisser la musique circuler. … Jazz