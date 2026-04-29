Brillance Maison de la Conversation Paris

Pour les 6 ans de Tant que je serai noire, on te propose notre premier festival pour se célébrer. Une demi-journée pour briller ensemble, se reconnaître et se célébrer !

Et si la joie était un acte de résistance ?

BRILLANCE est une journée entière pensée pour les femmes et minorités de genre noir·es qui souhaitent se retrouver, se reconnaître et se célébrer, sans avoir à se justifier d’exister.

Au programme

Tables rondes avec des invitées exceptionnelles, ateliers créatifs, exposition, stands de créatrices, soirée DJ set… et plein d’autres surprises. C’est l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de prendre soin de soi.

Informations Pratiques

Date : Samedi 30 mai 2026

Samedi 30 mai 2026 Horaires : 13h à 22h

13h à 22h Lieu : Maison de la Conversation (Paris 18e)

Maison de la Conversation (Paris 18e) Tarif : 12€

12€ Accessibilité : Deux interprètes en Langue des signes française (LSF) seront présentes lors des tables rondes.

À noter : Un seul billet pour tout. Votre ticket d’entrée vous donne accès à l’ensemble des espaces. Les ateliers sont inclus, mais il est indispensable de s’y inscrire à l’avance (places limitées).

Accès et Billetterie

Lieu :

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports :

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint

T3B, arrêt Angélique Compoint Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Retrouvez-nous :

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Festival BRILLANCE : 6 ans de « Tant que je serai noire » ! Une journée de joie et de résistance pour se célébrer le 30 mai. Tables rondes (LSF), ateliers et DJ set. 12€

Le samedi 30 mai 2026

de 13h00 à 22h00

payant

12 euros early bird et 15 euros par la suite

Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T16:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/tant-que-je-serai-noire/evenements/festival-brillance communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

