Brillance Maison de la Conversation Paris
Brillance Maison de la Conversation Paris samedi 30 mai 2026.
Pour les 6 ans de Tant que je serai noire, on te propose notre premier festival pour se célébrer. Une demi-journée pour briller ensemble, se reconnaître et se célébrer !
Et si la joie était un acte de résistance ?
BRILLANCE est une journée entière pensée pour les femmes et minorités de genre noir·es qui souhaitent se retrouver, se reconnaître et se célébrer, sans avoir à se justifier d’exister.
Au programme
Tables rondes avec des invitées exceptionnelles, ateliers créatifs, exposition, stands de créatrices, soirée DJ set… et plein d’autres surprises. C’est l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de prendre soin de soi.
Informations Pratiques
- Date : Samedi 30 mai 2026
- Horaires : 13h à 22h
- Lieu : Maison de la Conversation (Paris 18e)
- Tarif : 12€
- Accessibilité : Deux interprètes en Langue des signes française (LSF) seront présentes lors des tables rondes.
À noter : Un seul billet pour tout. Votre ticket d’entrée vous donne accès à l’ensemble des espaces. Les ateliers sont inclus, mais il est indispensable de s’y inscrire à l’avance (places limitées).
Accès et Billetterie
Lieu :
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports :
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Retrouvez-nous :
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Festival BRILLANCE : 6 ans de « Tant que je serai noire » ! Une journée de joie et de résistance pour se célébrer le 30 mai. Tables rondes (LSF), ateliers et DJ set. 12€
Le samedi 30 mai 2026
de 13h00 à 22h00
payant
12 euros early bird et 15 euros par la suite
Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T16:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T13:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.helloasso.com/associations/tant-que-je-serai-noire/evenements/festival-brillance communication@maisondelaconversation.org
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