Frederico Heliodoro en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Compositeur visionnaire, bassiste d’une intensité rare, il vient y dévoiler en exclusivité mondiale les nouvelles œuvres qui composeront son prochain album. Une musique habitée, libre, incandescente.

Maître du groove et architecte sonore hors pair, Heliodoro transcende les frontières entre tradition brésilienne et modernité jazz, tissant des paysages sonores d’une profondeur saisissante. Chaque note porte son empreinte : virtuosité, élégance, audace.

Pour cette soirée exceptionnelle, il sera entouré d’un quartet d’élite : Noé Berne, Tao Ehrlich et Carl-Henri Morisset. Quatre musiciens au sommet de leur art, réunis pour un moment de grâce où l’improvisation devient un langage sacré.

Un concert événement !

Frederico Heliodoro : basse

Noe Berne : basse

Tao Ehrlich : batterie

Carl Henri Morrisset : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions — Frederico Heliodoro, véritable légende vivante de la scène jazz brésilienne, signe son grand retour à Paris.

Le mardi 26 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 26 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-27T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:30:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00;2026-05-26T21:30:00+02:00_2026-05-26T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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