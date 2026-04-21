Vernissage de l’exposition « Le futur était ancestral » de Gilles Mayk Navangi Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS
Vernissage de l’exposition « Le futur était ancestral » de Gilles Mayk Navangi Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS lundi 18 mai 2026.
Le programme de la soirée :
Découverte libre de l’exposition, cocktail, prestation danse afrofusion, visite informelle avec l’artiste, panel de discussion.
Découvrez le travail de Gilles Mayk Navangi lors d’un moment d’échanges dans le cadre du festival des cultures urbaines et dans le cadre du parcours Récits Croisés – Chapitre 3 : Visions, Futurs, Spiritualités contemporaines
Le lundi 18 mai 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T18:00:00+02:00_2026-05-18T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS
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